鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 20:00

運動用品巨擘 Nike(NKE-US)執行長希爾 (Elliott Hill) 上任 18 個月後，市場對其改革成效的耐心正快速流失。隨著市占率連續第三年下滑、庫存去化進度不如預期，加上產品創新聲量遭德國對手 Adidas 超車，愈來愈多投資人開始押注 Nike 股價續跌，讓這位肩負重振品牌使命的新掌舵者面臨更大壓力。

昔日球鞋霸主怎麼了？Nike遭華爾街瘋狂做空(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》取得的市場研究機構 Euromonitor International 數據，Nike 在全球運動鞋市場的市占率於 2025 年降至 22.9%，較前一年再下滑 3 個百分點，並已連續第三年走低。相較之下，愛迪達 (Adidas) 市占率則由 2024 年的 11.7% 升至 12.2%，顯示品牌競爭態勢持續改變。

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上周，Adidas 一雙全新超輕量跑鞋更協助選手突破馬拉松「兩小時障礙」，被市場視為品牌技術實力的象徵，也讓 Nike 在高端跑鞋創新競賽中顯得相對失色。

空方押注暴增 Nike 改革耐心遭市場考驗

市場對 Nike 轉型進度的不安，也反映在放空部位快速攀升。

根據標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 資料，截至 5 月 1 日，Nike 流通在外股票中已有 4.67% 處於借券狀態，常被視為放空指標，遠高於希爾 2024 年 10 月接任時的 0.41%，短短 18 個月暴增逾 11 倍。

這項數字甚至明顯高於近年持續搶市的競爭對手，包括瑞士跑鞋品牌 On Running 的 1.68%，以及 Hoka 母公司 Deckers 的 0.52%。

Nike 股價本周一收在 43.09 美元，創 2014 年以來新低，反映市場對其獲利復甦前景持續保守。

晨星 (Morningstar) 分析師史瓦茲 (David Swartz) 表示，自希爾接任以來，市場一直聽到相同問題，「照理說，現在應該看到更明顯進展。」

希爾上月也坦言，公司復甦所需時間比原先預期更長。

庫存與折扣壓縮獲利 新產品尚難扭轉頹勢

Nike 近年面臨經典鞋款需求降溫，包括 Dunk 與 Air Jordan 等人氣產品熱度下降，加上對市場流行變化反應較慢，導致庫存持續累積。

希爾上任後積極調整經營方向，包括更換管理團隊、增加品牌行銷投入，並透過精準折扣與退貨機制清理過剩商品。不過，獲利改善速度仍不如市場期待。

零售數據分析機構 M Science 指出，雖然 Nike 官網折扣商品數量較 2024 年底減少，但平均折扣幅度反而加深。截至今年 2 月底，約 37% 的商品處於促銷狀態，仍對毛利率形成壓力。

監管文件也顯示，Nike 上季庫存占營收比重為 16.1%，與希爾接任初期相比幾乎沒有改善。

在產品端，Nike 於 2025 年推出新款跑鞋 Vomero 18，公司表示該產品上市三個月銷售額突破 1 億美元；此外，今年也將推出新版碳板跑鞋 Alphafly，並擴大具感官刺激功能的 Nike Mind 鞋款銷售。

不過，市場普遍認為，對曾經頻繁打造爆款產品的 Nike 而言，單一產品成功仍不足以重建投資人信心。