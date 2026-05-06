昔日球鞋霸主怎麼了？Nike遭華爾街瘋狂做空
鉅亨網編譯段智恆
運動用品巨擘 Nike(NKE-US)執行長希爾 (Elliott Hill) 上任 18 個月後，市場對其改革成效的耐心正快速流失。隨著市占率連續第三年下滑、庫存去化進度不如預期，加上產品創新聲量遭德國對手 Adidas 超車，愈來愈多投資人開始押注 Nike 股價續跌，讓這位肩負重振品牌使命的新掌舵者面臨更大壓力。
根據《路透》取得的市場研究機構 Euromonitor International 數據，Nike 在全球運動鞋市場的市占率於 2025 年降至 22.9%，較前一年再下滑 3 個百分點，並已連續第三年走低。相較之下，愛迪達 (Adidas) 市占率則由 2024 年的 11.7% 升至 12.2%，顯示品牌競爭態勢持續改變。
上周，Adidas 一雙全新超輕量跑鞋更協助選手突破馬拉松「兩小時障礙」，被市場視為品牌技術實力的象徵，也讓 Nike 在高端跑鞋創新競賽中顯得相對失色。
空方押注暴增 Nike 改革耐心遭市場考驗
市場對 Nike 轉型進度的不安，也反映在放空部位快速攀升。
根據標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 資料，截至 5 月 1 日，Nike 流通在外股票中已有 4.67% 處於借券狀態，常被視為放空指標，遠高於希爾 2024 年 10 月接任時的 0.41%，短短 18 個月暴增逾 11 倍。
這項數字甚至明顯高於近年持續搶市的競爭對手，包括瑞士跑鞋品牌 On Running 的 1.68%，以及 Hoka 母公司 Deckers 的 0.52%。
Nike 股價本周一收在 43.09 美元，創 2014 年以來新低，反映市場對其獲利復甦前景持續保守。
晨星 (Morningstar) 分析師史瓦茲 (David Swartz) 表示，自希爾接任以來，市場一直聽到相同問題，「照理說，現在應該看到更明顯進展。」
希爾上月也坦言，公司復甦所需時間比原先預期更長。
庫存與折扣壓縮獲利 新產品尚難扭轉頹勢
Nike 近年面臨經典鞋款需求降溫，包括 Dunk 與 Air Jordan 等人氣產品熱度下降，加上對市場流行變化反應較慢，導致庫存持續累積。
希爾上任後積極調整經營方向，包括更換管理團隊、增加品牌行銷投入，並透過精準折扣與退貨機制清理過剩商品。不過，獲利改善速度仍不如市場期待。
零售數據分析機構 M Science 指出，雖然 Nike 官網折扣商品數量較 2024 年底減少，但平均折扣幅度反而加深。截至今年 2 月底，約 37% 的商品處於促銷狀態，仍對毛利率形成壓力。
監管文件也顯示，Nike 上季庫存占營收比重為 16.1%，與希爾接任初期相比幾乎沒有改善。
在產品端，Nike 於 2025 年推出新款跑鞋 Vomero 18，公司表示該產品上市三個月銷售額突破 1 億美元；此外，今年也將推出新版碳板跑鞋 Alphafly，並擴大具感官刺激功能的 Nike Mind 鞋款銷售。
不過，市場普遍認為，對曾經頻繁打造爆款產品的 Nike 而言，單一產品成功仍不足以重建投資人信心。
儘管部分股東仍支持希爾，認為關稅與能源成本等外部因素拖慢改革進度，但也警告若今年無法將北美跑步與足球等雙位數成長擴展至更多產品線，市場耐心恐將進一步耗盡。
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