鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 14:30

前紐約聯準銀行總裁杜德利 (Bill Dudley) 周二 (26 日) 警告，指出美國聯準會 (Fed) 作為「通膨鬥士」的聲譽正處於危險邊緣。由於通膨已連續 5 年多未能降至 2% 的目標水準，杜德利認為，聯準會若不採取更有力的行動，其長期建立的政策公信力恐將喪失。

前Fed官員：支持當前降息的理由「非常、非常微弱」(圖:shutterstock)

杜德利指出，過去 5 年最令人關注的現象是，通膨持續高於目標，但聯準會卻表現得彷彿已經做得足夠，甚至開始討論降息。

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他警告，如果官員們允許通膨長期維持在 2% 以上，家庭和市場將開始預期 3% 至 5% 成為「新常態」，這會導致通膨預期「脫錨」。一旦這種預期深入人心，未來要將通膨壓回目標，恐怕必須付出嚴重的經濟衰退代價。

杜德利進一步質疑目前的政策力度。他認為，「中性利率」(r*) 可能比聯準會預期的要高得多，原因在於人工智慧 (AI) 引發的投資熱潮，以及美國政府債務不斷攀升減少了儲蓄供應。因此，目前的利率水準可能根本不具備足夠的限制性，這意味著中央銀行在抗擊通膨方面做得還不夠。

這場公信力危機正值聯準會領導層更迭之際。新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 即將主持其首次公開市場委員會 (FOMC) 會議，但他面臨的是自 2023 年以來最大的消費者物價指數 (CPI) 單月漲幅。同時，總統川普對前主席鮑爾 (Jerome Powell) 不願放寬政策的攻擊，也讓聯準會的獨立性受到質疑。

杜德利直言，如果聯準會的獨立性受到挑戰，通膨預期將更難維持穩定，且目前支持降息的理由「非常、非常微弱」。