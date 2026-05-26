〈能源盤後〉美軍再襲伊朗 打亂停火期待 Brent飆回100美元關卡

鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 05:27

美軍對伊朗發動新一輪軍事打擊，使市場原先對美伊衝突降溫與荷姆茲海峽恢復通航的期待受挫，國際原油價格周二 (26 日) 急升。

（圖：REUTERS/TPG）

全球基準布蘭特原油 (Brent) 收漲 3.6%，上漲 3.44 美元至每桶 99.58 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 則下跌 2.71 美元至每桶 93.89 美元，但市場人士指出，WTI 跌勢主要反映美國陣亡將士紀念日休市後補跌因素，而非基本面惡化。

‌



此前市場一度預期美國與伊朗可能接近達成協議，終結持續約 3 個月的衝突，並重啟全球重要能源咽喉荷姆茲海峽的航運。受此樂觀預期帶動，布蘭特原油周一曾大跌 7%，跌至 4 月下旬以來低點。然而最新軍事行動使情勢再度逆轉。

伊朗指控美方在南部荷莫茲甘省 (Hormozgan) 進行所謂「防禦性打擊」，違反維持近 7 周的脆弱停火機制，並稱相關行動屬於「嚴重違反」協議內容。美國方面則表示，相關協商仍在進行中，但美國國務卿 Marco Rubio 表示，真正達成停戰協議可能還需要數天時間。

值得注意的是，伊朗外交部長及首席談判代表當時正在卡達首都杜哈進行會談，與卡達總理討論停火框架。先前雙方已暗示正推進一份諒解備忘錄 (MOU)，可能先停止戰事並恢復航運，再留出 60 天處理包括核計畫等較複雜議題。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源通道之一，約占全球海運石油與液化天然氣 (LNG) 供應量的 20%。自 2 月底衝突升級以來，伊朗幾乎阻斷所有非伊朗船隻進出該海域，使全球能源市場持續承受供應壓力。

不過航運數據顯示，近期已有部分船舶開始嘗試恢復通行，包括 3 艘分別前往巴基斯坦、中國及印度的 LNG 運輸船，以及一艘載運伊拉克原油、滯留近 3 個月的超大型油輪。市場分析認為，即使雙方達成協議，真正恢復正常航運仍可能耗時數周甚至數月。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，目前市場仍在等待更具體的協議內容，但中東緊張局勢重新升溫，加上荷姆茲海峽通行量仍受到限制，使供應疑慮未能解除。

除原油外，美國汽油期貨重挫 7%，柴油期貨下跌 4%，雙雙創下 5 周低點。另一方面，美國 5 月消費者信心下滑，家庭對通膨及就業市場的憂慮升高。市場擔心若能源價格持續攀升，將推高通膨壓力，迫使聯準會維持較高利率政策，進一步壓抑消費與經濟成長。