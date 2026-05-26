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美光躋身兆美元俱樂部！川普點名力挺、瑞銀喊翻倍 記憶體股集體狂歡

鉅亨網編譯羅昀玫

AI 記憶體熱潮持續狂飆，美光科技 (MU-US) 週二 (26 日) 首度叩關 1 兆美元市值，不只點燃半導體族群漲勢，更帶動記憶體股與相關 ETF 集體噴發，讓這場由高頻寬記憶體 (HBM) 引爆的記憶體大戰再度升溫。

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美光躋身兆美元俱樂部！川普點名力挺、瑞銀喊翻倍 記憶體股集體狂歡 (圖：shutterstock)

瑞銀 (UBS) 最新報告中指出，AI 正改寫整個記憶體產業規則。隨著長約供貨模式增加，未來約三成 DDR 記憶體產品可能透過長期合約鎖定價格，讓過去高度循環的記憶體產業逐步走向新模式。


瑞銀大幅調升美光目標價，從原先 535 美元一口氣拉高至 1,625 美元，重申「買進」評等，不僅創下華爾街最高目標價，也意味美光未來 12 個月仍有逾一倍上行空間。

以此推算，美光市值有望進一步膨脹至約 1.8 兆美元。若達成該目標，美光市值將超越 Meta Platforms (META-US)、特斯拉 (TSLA-US)，甚至高於波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 目前規模。

市場資金也迅速做出反應。美光週二股價大漲 19.29%，收在 895.88 美元，創下 2011 年 11 月以來最大單日漲幅，收盤市值正式站上 1.01 兆美元。

這波漲勢也讓美光躍居標普 500 指數當日最強個股。統計顯示，美光過去一年股價漲幅已暴增約 830%，成為近年美股最強 AI 概念股之一。

週二市場焦點也落在今年 4 月才成立的 Roundhill Memory ETF (DRAM-US)。

該 ETF 週二再度大漲逾 14%，延續近兩個月幾乎沒有降溫的強勢走勢。

這檔 ETF 主要布局記憶體與儲存產業鏈，成分股涵蓋美光科技 (MU-US)、三星電子 (005930-KR)、希捷科技 (STX-US) 與 Sandisk (SNDK-US) 等企業。

根據 FactSet 數據，DRAM ETF 本月以來已飆漲超過 50%，自 4 月成立以來累計漲幅更高達 119%，成為近期市場最強勢主題 ETF 之一。

值得注意的是，美國總統川普上週在紐約州造勢活動中也特別點名美光，直言：「美光很棒，他們正在投資數千億美元。」

而這番談話背後，正是美光近年積極推動的美國製造大計畫。

美光先前宣布，未來 20 年將投入最高 1,000 億美元，在紐約州克雷 (Clay) 打造美國最大半導體工廠，項目已於今年動工，預計 2030 年投產。

若加計研發與其他布局，美光整體美國投資計畫總額已提高至 2,000 億美元，全力擴張記憶體製造與研發能力。

而這場擴產背後，其實也是一場記憶體霸權之戰。

隨著 AI 伺服器、高頻寬記憶體與資料中心需求全面爆發，美光正與南韓兩大記憶體巨頭 SK 海力士、三星電子正面交鋒。受記憶體熱潮帶動，SK 海力士週二上漲 5.7%，三星電子也上漲 2.2%。


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S&P 5007519.09+0.61%
美光科技895.88+19.3%
特斯拉433.59+1.78%
希捷科技845.76+4.06%
Sandisk Corporation1589.55+7.50%
Meta平台612.34+0.34%
波克夏(B)483.68-0.56%
Meta平台612.34+0.34%
Roundhill Memory ETF57.73+9.30%

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