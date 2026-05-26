鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-27 05:33

外媒週二 (26 日) 報導，蘋果首款可摺疊手機 iPhone Fold 傳出量產再遇挑戰，繼先前市場傳出鉸鏈耐用度疑慮後，最新供應鏈消息指出，問題焦點已轉向電路製程，恐拖慢整體量產進度。

微博爆料者「定焦數碼」(Fixed Focus Digital) 引述供應鏈消息指出，蘋果在 iPhone Fold 製造技術本身並未出現重大障礙，但目前仍卡在量產階段，其中關鍵問題與 SMT (面黏著技術) 製程有關。

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消息人士指出，相關問題已導致生產進度放緩，整體情況「並不樂觀」。

(圖：定焦數碼 微博)

SMT 是電子產品 PCB(印刷電路板) 製造的重要技術，相較傳統穿孔焊接 (THT)，SMT 可直接將元件貼附於電路板表面，透過焊膏加熱形成接點，不僅能提升自動化生產效率，也能提高元件密度，因此廣泛應用於智慧手機等高階裝置。

對於採用可摺疊結構的 iPhone Fold 而言，內部空間設計與元件堆疊難度本就高於一般手機，若 SMT 製程出現瓶頸，可能進一步影響量產節奏。

事實上，iPhone Fold 近期傳聞頻傳。

約一週前，另一名微博爆料人士曾指出，蘋果可摺疊機鉸鏈在反覆使用後出現耐用度問題。不過隨後又有其他消息反駁，稱蘋果鉸鏈技術其實已處於領先地位，甚至可能成為競爭對手後續跟進的方向。

不過，微博向來是蘋果傳聞重要來源之一，但消息準確度參差不齊。