美股

美伊協議如何讓雙方「宣布勝利」？川普提新要求、伊朗有兩個目標

鉅亨網編譯莊閔棻

美伊談判在軍事衝突與政治壓力交織下進入關鍵階段，雖然雙方一度爆發短暫交火，但談判仍未中斷，並在制裁鬆綁、濃縮鈾處置與資產解凍等核心議題上持續拉鋸。同時，美方內部政治角力升溫、伊朗國內強硬與務實路線並存，使協議前景更加複雜，外界正密切關注談判是否能在分歧中達成突破。

cover image of news article
美伊協議如何讓雙方「宣布勝利」？川普提新要求、伊朗有兩個目標。(圖：Shutterstock)

美軍中央司令部 25 日對伊朗南部阿巴斯港防空導彈陣地發動空襲，伊朗隨即反擊，雙方爆發短暫軍事交火。


然而，即便砲火聲未歇，伊朗首席談判代表、議長卡利巴夫仍留守卡達繼續磋商，德黑蘭甚至刻意延遲公布革命衛隊傷亡消息，顯示伊朗有意壓制強硬聲浪、避免談判脫軌。

美國國務卿盧比歐則於 26 日表示，協議文本措辭的最終敲定「仍需數日」，為談判時程帶來新的不確定性。

談判期間，川普突然提出新條件，要求沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及及約旦等六國「立即」集體加入《亞伯拉罕協議》，實現與以色列關係正常化，並暗示伊朗亦應簽署。

據報導，此構想出自川普本人，而非幕僚建議，中東各國領導人事前均未獲通知，在電話中被突然告知後頗感意外。

分析人士指出，此舉意在將一份有限的美伊協議包裝成更宏大的地區外交成就，以便向共和黨內鷹派交代。共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）隨即大力稱讚，稱此方案「將給中東帶來數千年來最重大的變化」。

然而，上述構想在中東各國普遍碰壁。沙烏地阿拉伯重申，若巴勒斯坦建國問題無解，不會與以色列關係正常化；卡達表示目前無意加入；巴基斯坦國防部長阿西夫更直言，加入該協議「與我們的基本理念相衝突，我們無法接受」。

國際危機組織伊朗項目主任瓦埃兹批評，川普「不過是從一個幻想跳向了另一個幻想」。

在核武問題上，川普則有所退讓。他原本堅持要求伊朗將高濃縮鈾直接移交美方，但近日軟化立場，表示濃縮鈾可「在國際原子能總署監督下就地銷毀，或在另一處可接受地點銷毀」，向伊朗立場靠攏，伊朗此前已表示願意將庫存稀釋至低濃縮水準，並對移交俄羅斯持開放態度。

儘管如此，共和黨鷹派的批評聲浪未曾止歇。參議員 Ted Cruz 等人抨擊擬議協議框架是「錯誤」，認為其過於接近歐巴馬政府時期的伊核協議，而那份協議正是川普在第一任期親手廢除的。

川普則在社群平台發文，力稱擬議協議與歐巴馬版本「完全相反」。

伊朗方面，據媒體引述伊朗官員及阿拉伯調停方消息指出，德黑蘭在談判中同時推動兩項彼此相關的核心目標：

  • 尋求緩解長期制裁與經濟困境所帶來的財政壓力
  • 試圖在核問題上避免做出過度讓步，以防被美方解讀並宣稱取得「全面勝利」

分析指出，伊朗留在談判桌前的最大動力，來自嚴峻的經濟壓力。長期制裁加上戰爭衝擊，導致能源基礎設施受損、汽油實施配給，通膨高企、民眾生活水準持續惡化。

務實派官員積極推動在局勢失控、引發新一波抗議前，爭取透過協議換取喘息空間。

在資金問題上，卡利巴夫訪問卡達期間積極推動解凍伊朗逾 240 億美元的海外資產，要求其中一半在諒解備忘錄發布後立即到位，其餘於 60 天內全數解凍。

美方則表示，唯有荷姆茲海峽重新開放，才會啟動資金解凍程序。

與此同時，伊朗內部的強硬路線從未缺席。最高領袖穆吉塔巴據報已下令，濃縮鈾庫存不得運往境外；革命衛隊導彈與無人機部隊指揮官 Majid Moosavi 更公開放話，「與敵人談判是純粹的損失」。

調停國對於強硬派是否認可當前談判方向，乃至是否可能透過海峽秘密行動破壞協議，深感憂慮。

儘管雜音不斷，談判勢頭並未完全熄滅。伊朗政府發言人 Fatemeh Mohajerani 26 日明確表示，外交進程「很可能將繼續」。

伊朗總統佩澤希齊揚當天亦與埃及總統塞西通話，就推進諒解備忘錄交換意見，被外界解讀為德黑蘭仍有意維持談判動能的積極訊號。


文章標籤

伊朗美國川普談判協議亞伯拉罕協議濃縮鈾荷姆茲海峽荷莫茲海峽核武中東TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty