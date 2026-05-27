鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 13:10

美伊談判在軍事衝突與政治壓力交織下進入關鍵階段，雖然雙方一度爆發短暫交火，但談判仍未中斷，並在制裁鬆綁、濃縮鈾處置與資產解凍等核心議題上持續拉鋸。同時，美方內部政治角力升溫、伊朗國內強硬與務實路線並存，使協議前景更加複雜，外界正密切關注談判是否能在分歧中達成突破。

美伊協議如何讓雙方「宣布勝利」？川普提新要求、伊朗有兩個目標。(圖：Shutterstock)

美軍中央司令部 25 日對伊朗南部阿巴斯港防空導彈陣地發動空襲，伊朗隨即反擊，雙方爆發短暫軍事交火。

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然而，即便砲火聲未歇，伊朗首席談判代表、議長卡利巴夫仍留守卡達繼續磋商，德黑蘭甚至刻意延遲公布革命衛隊傷亡消息，顯示伊朗有意壓制強硬聲浪、避免談判脫軌。

美國國務卿盧比歐則於 26 日表示，協議文本措辭的最終敲定「仍需數日」，為談判時程帶來新的不確定性。

談判期間，川普突然提出新條件，要求沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及及約旦等六國「立即」集體加入《亞伯拉罕協議》，實現與以色列關係正常化，並暗示伊朗亦應簽署。

據報導，此構想出自川普本人，而非幕僚建議，中東各國領導人事前均未獲通知，在電話中被突然告知後頗感意外。

分析人士指出，此舉意在將一份有限的美伊協議包裝成更宏大的地區外交成就，以便向共和黨內鷹派交代。共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）隨即大力稱讚，稱此方案「將給中東帶來數千年來最重大的變化」。

然而，上述構想在中東各國普遍碰壁。沙烏地阿拉伯重申，若巴勒斯坦建國問題無解，不會與以色列關係正常化；卡達表示目前無意加入；巴基斯坦國防部長阿西夫更直言，加入該協議「與我們的基本理念相衝突，我們無法接受」。

國際危機組織伊朗項目主任瓦埃兹批評，川普「不過是從一個幻想跳向了另一個幻想」。

在核武問題上，川普則有所退讓。他原本堅持要求伊朗將高濃縮鈾直接移交美方，但近日軟化立場，表示濃縮鈾可「在國際原子能總署監督下就地銷毀，或在另一處可接受地點銷毀」，向伊朗立場靠攏，伊朗此前已表示願意將庫存稀釋至低濃縮水準，並對移交俄羅斯持開放態度。

儘管如此，共和黨鷹派的批評聲浪未曾止歇。參議員 Ted Cruz 等人抨擊擬議協議框架是「錯誤」，認為其過於接近歐巴馬政府時期的伊核協議，而那份協議正是川普在第一任期親手廢除的。

川普則在社群平台發文，力稱擬議協議與歐巴馬版本「完全相反」。

伊朗方面，據媒體引述伊朗官員及阿拉伯調停方消息指出，德黑蘭在談判中同時推動兩項彼此相關的核心目標：

尋求緩解長期制裁與經濟困境所帶來的財政壓力

試圖在核問題上避免做出過度讓步，以防被美方解讀並宣稱取得「全面勝利」

分析指出，伊朗留在談判桌前的最大動力，來自嚴峻的經濟壓力。長期制裁加上戰爭衝擊，導致能源基礎設施受損、汽油實施配給，通膨高企、民眾生活水準持續惡化。

務實派官員積極推動在局勢失控、引發新一波抗議前，爭取透過協議換取喘息空間。

在資金問題上，卡利巴夫訪問卡達期間積極推動解凍伊朗逾 240 億美元的海外資產，要求其中一半在諒解備忘錄發布後立即到位，其餘於 60 天內全數解凍。

美方則表示，唯有荷姆茲海峽重新開放，才會啟動資金解凍程序。

與此同時，伊朗內部的強硬路線從未缺席。最高領袖穆吉塔巴據報已下令，濃縮鈾庫存不得運往境外；革命衛隊導彈與無人機部隊指揮官 Majid Moosavi 更公開放話，「與敵人談判是純粹的損失」。

調停國對於強硬派是否認可當前談判方向，乃至是否可能透過海峽秘密行動破壞協議，深感憂慮。

儘管雜音不斷，談判勢頭並未完全熄滅。伊朗政府發言人 Fatemeh Mohajerani 26 日明確表示，外交進程「很可能將繼續」。