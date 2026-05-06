根據周三 (6 日) 公布的 ADP 全國就業報告，美國 4 月私人部門就業人數增加 10.9 萬人，顯著高於市場預期的 9.9 萬人，並創下自去年 1 月以來 15 個月的新高。相較於 3 月下修後的 6.1 萬人，4 月就業成長明顯提速，也是私人部門就業連續第十個月錄得增長。



意外走強的就業數據進一步壓縮了聯準會的降息空間。由於通膨壓力持續且勞動力市場具備韌性，聯準會上周再度維持利率不變，且內部對於是否刪除「下一步為降息」的措辭出現分歧。



從行業分布來看，就業增長主要由教育與醫療服務 (新增 6.1 萬人) 以及貿易、交通與公用事業 (新增 2.5 萬人) 驅動。建築業也貢獻了 1 萬個職位，而專業與商業服務則減少了 8,000 人。



在企業規模方面，50 人以下的小型企業 (增加 6.5 萬人) 與 500 人以上的大型企業 (增加 4.2 萬人) 表現強勁，中型企業則表現落後。ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 指出，這反映出大型企業的資源優勢與小型企業的靈活性在複雜環境中更具競爭力。



目前勞動力市場處於「低雇傭、低裁員」的穩定狀態。薪資增長方面，在職人員年薪增速小幅放緩至 4.4%，但跳槽者的薪資溢價依然顯著，年增幅維持在 6.6%。



市場目前將注意力轉向周五即將公布的官方非農就業報告，預計新增就業為 6.2 萬人，失業率則維持在 4.3%。