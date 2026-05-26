〈美股盤後〉美光一夕暴漲19%市值首破兆美元 聯電ADR飆超15% 標普那指再寫新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-27 05:27

美股週二 (26 日) 在科技股帶動下續創新高，標普 500 與那斯達克指數雙雙刷新歷史收盤紀錄，其中記憶體大廠美光股價暴漲 19%，成為推升半導體與 AI 概念股的最大功臣。

聯電ADR飆超15% 標普那指再寫新高 (圖：REUTERS/TPG)

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美光引領記憶體類股同步狂歡，希捷科技 (STX-US) 高升超 4%，威騰電子 (WDC-US) 勁揚逾 8%，Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 更大漲逾 14%，創下歷史新高。晶片股全面走強，VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 上漲超過 4%。

美伊局勢仍牽動市場情緒。美國總統川普表示，美伊停戰談判「進展順利」，但同時警告，若協商失敗，美方不排除採取進一步軍事行動。美國國務卿盧比歐表示，談判達成一項停止衝突的協議可能「需要幾天」。

另一方面，美軍證實已對伊朗南部部分目標進行「自衛打擊」，包括飛彈發射設施及疑似部署水雷的伊朗船隻。儘管軍事行動持續，美方強調仍在停火框架下保持克制。

油價在消息傳出後自低點反彈。7 月交割西德州原油 (WTI) 下跌 2.81%，收每桶 93.89 美元；布蘭特原油則上漲 3.58%，收每桶 99.58 美元。

值得注意的是，油價仍高於年初水準，市場對聯準會 (Fed) 降息預期已有所降溫。根據 CME FedWatch 數據，交易員目前押注 7 月升息機率約 11%，高於一個月前的 0.9%。

美股週二 (26 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 118.02 點，或 0.23%，報 50,461.68 點。

那斯達克指數上漲 312.21 點，或 1.19%，報 26,656.18 點。

S&P 500 指數上漲 45.65 點，或 0.61%，報 7,519.12 點。

費城半導體指數上漲 674.36 點，或 5.53%，報 12,876.91 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 488.46 點，或 2.84%，報 17,715.24 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑，其中資訊科技、工業與原材料領軍走高，能源、必需消費與醫療保健則表現相對疲弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.34%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.54%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.39%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.93%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 11.89%；聯電 ADR (UMC-US) 噴高 15.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.73%。

企業新聞

瑞銀 (UBS) 指出，美光受惠長期供貨協議與記憶體需求升溫，故給出 1600 美元天價目標。美光暴漲 19.29%，收每股 895.88 美元，盤中最高觸及 916.80 美元、同步改寫 52 週新高，市值首度突破 1 兆美元大關，成為美股最新兆美元俱樂部成員。

聯電 ADR (UMC-US) 噴高 15.70% 至每股 21.08 美元，折溢價率 1.56%，換算價 132.53 元，市場聚焦晶圓代工二哥成熟製程景氣回溫，加上 AI 應用擴散帶動需求，以及即將於 27 日召開股東會，激勵資金提前卡位。

高通 (QCOM-US) 收紅超 4.48% 至每股 248.82 美元。《彭博》報導指出，高通已與 TikTok 母公司字節跳動達成協議，將供應 AI 資料中心晶片。

Oklo (OKLO-US) 漲幅超 4%，美國能源部 (DOE) 已選定其進入進一步協商階段，評估利用冷戰時期遺留的鈽作為核反應爐燃料來源。同時，Oklo 也宣布將攜手歐洲核反應爐開發商 Newcleo，共同推動相關燃料生產計畫。

華爾街分析

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 認為：「儘管美伊戰爭尚未結束，但局勢很有可能很快就會以和平的方式得到解決。」

不過，LNW 投資長 Ron Albahary 表示，投資人似乎抱持「過度樂觀」心態，認為美伊衝突即將落幕，一切將回到戰前狀態。

他指出，目前市場正陷入一場「拉鋸戰」：一方面，投資人持續押注推動股市上漲的資本支出浪潮；另一方面，美國經濟基本面「仍相對脆弱」，且通膨壓力「可能正逐漸演變為結構性問題」。