【一分鐘看圖論市】 找回自我的公債與投資級債！

反映成長疑慮，高評級債市續航力十足

通膨頑固與強勁的就業數據強化聯準會 (Fed) 鷹派立場，引發「升息疑慮」與「成長疑慮」，致使美國 10 年期公債殖利率再度突破 4%，債市表現震盪。不過公債與投資級債買盤穩定，其中投資級債連續 10 週淨流入，這反映面對政策面驅動的成長風險，高評級債市開始找回其避險工具的特性與定位。

資料來源：EPFR, BofA Global Investment Strategy；資料日期：2023/03/01。

全球金融市場重點回顧 (02/25~03/03)

【成熟市場】

美國 2 月 ISM 製造業指數連續 4 個月萎縮，低於預期

2 月 ISM 製造業指數報 47.7，連續第四個月萎縮，但略高於前月的 47.4，觀察指數細項，值得注意的分別是訂單與價格：新訂單指數自低點回升，顯示工廠活動開始穩定；價格指數揚升，顯示通膨可能還會持續在高檔。

美國 2 月 ISM 服務業指數優於預期

2 月 ISM 服務業指數報 55.1，略低於前月的 55.2。觀察指數細項，值得注意的分別是訂單與僱傭：新訂單指數升至 62.6，為 2021 年 11 月以來新高，顯示需求健康；僱傭指數升至 54.0，為 2021 年 12 月以來新高，顯示勞動市場仍相當強勁，通膨可能還會持續在高檔。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/03/03。

歐元區 2 月核心消費者物價指數增幅反彈，高於預期

歐元區 2 月消費者物價指數（CPI）年增 8.5%，連續第四個月趨緩，但降溫幅度不如預期，剔除能源和食物價格的核心消費者物價指數（Core CPI）年增率則上彈至 5.6%，創歐元區史上新高紀錄。通膨依舊頑強，市場重新評估並上調歐元區終端存款利率至 4%，遠高於先前的 2.5%。

日本東京 2 月核心消費者物價指數 13 個月來首度降溫

日本通膨的領先指標 – 東京 2 月核心消費者物價指數（Core CPI）年增率降至 3.3%，顯示日本政府祭出的電費 / 瓦斯費抑制對策效果顯現，能源價格增幅急縮、電費轉跌。

【新興市場】

中國 2 月官方製造業 PMI 升至 10 年以來新高

中國 2 月官方製造業採購經理人指數（PMI）報 52.6，寫下 2012 年 4 月以來新高；2 月官方非製造業 PMI 也升至 56.3 ，顯示政策效應進一步顯現，加上疫情持續消退，企業加快復工復產腳步，景氣持續升溫。

【匯市】

經濟數據強化聯準會（Fed）鷹派立場，10 年期美債殖利率再度破 4%

繼火熱的就業市場數據，頑固的通膨數據更加強化市場對聯準會（Fed）維持高利率更長一段時間的預期，美國 10 年期公債殖利率於上週三（1 日）自去年 11 月以來再度返回至 4 % 以上。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/03/02。

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