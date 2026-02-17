伊朗軍事演習 關閉荷莫茲海峽數小時

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-17 19:52

伊朗在與美國會談前，伊朗週二 (17 日) 宣布，作為「荷莫茲海峽智慧控制演習」的一部分，荷莫茲海峽部分海域將短暫關閉數小時，以確保航行安全。相關消息指出，此舉屬於軍演安排的一環，並非永久性封鎖。

伊朗軍事演習 關閉荷莫茲海峽部分區域數小時 (圖：shutterstock)

伊朗稱，因革命衛隊 (IRGC) 在該水道進行軍事演習，為了「航運安全」採取安全預防措施，荷莫茲海峽部分區域將於週二 (17 日) 關閉數小時。

俄羅斯、中國與伊朗已派遣海軍艦艇，在荷莫茲海峽展開聯合軍演。俄羅斯總統重要幕僚 Nikolay Patrushev 週二表示，莫斯科正試圖在海洋領域推動「多極世界秩序」，以回應他所稱的西方主導地位。

荷莫茲海峽是全球最重要的石油出口航道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿拉伯聯合大公國等海灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。任何涉及航道管制或封鎖的訊息，都可能引發市場對原油供應風險的高度關注。

美國總統川普表示，他將「間接」參與週二在日內瓦舉行、聚焦伊朗核計畫的高風險美伊會談，並補充說，他相信德黑蘭希望達成協議。

川普也持續警告，若德黑蘭不達成協議，「後果非常嚴重」，並在接下來幾天增派美國海軍在該地區的部署。

《路透社》引述一名伊朗高級官員表示，美國是否認真解除對伊朗的制裁、以及是否避免提出不切實際的要求，是確保日內瓦核談判能有效推進的關鍵。