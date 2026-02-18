鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-18 09:04

美國總統川普政府週二 (17 日) 宣布三項總值 360 億美元的重大投資計畫，將由日本提供資金，涵蓋能源與先進製造領域，投資地點分別落在俄亥俄州、德州與喬治亞州。這也是日本在美日貿易協議中承諾對美投資 5,500 億美元後，首批對外公布的具體投資案。

川普在 Truth Social 發文表示，這些計畫是在美日達成新貿易協議後推動的成果，該協議將美方對日本進口商品的關稅調降至 15%。川普並未透露更多細節，但強調「關稅」是促成投資的關鍵。

‌



美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在聲明中指出，其中規模最大的一案為俄亥俄州朴茨茅斯 (Portsmouth) 天然氣發電廠，總投資金額達 330 億美元，將成為美國史上最大天然氣燃燒發電設施。

該電廠預計年發電量可達 9.2 GW，盧特尼克稱其產能「足以供應俄亥俄州所有家庭用電」。

白宮表示，該發電廠將由 SB Energy 營運，該公司為日本軟銀集團 (SoftBank Group) 旗下子公司。盧特尼克指出，在 AI 應用推動資料中心建置潮、帶動用電需求快速攀升之際，這座電廠將有助於增加基載電力供應。

第二項投資案為德州 Texas GulfLink 深水原油出口設施，白宮表示該案投資額為 21 億美元，地點位於德州沿岸外海，目標是強化美國原油出口能力。盧特尼克指出，該設施未來可望每年創造 200 億至 300 億美元的美國原油出口，並進一步鞏固美國作為全球主要能源供應國的地位。

開發商 Sentinel Midstream 也證實，Texas GulfLink 已納入此次美日投資倡議，並表示很榮幸能與美國商務部及日本政府合作。

第三項計畫則落在喬治亞州，白宮表示將興建一座高壓合成工業鑽石製造工廠，投資金額約 6 億美元，由 Element Six 營運。Element Six 為戴比爾斯集團 (De Beers Group) 旗下公司。

盧特尼克指出，該工廠可望滿足美國對合成鑽石砂粒的 100% 需求，該材料是先進製造與半導體生產的關鍵投入品，而美國目前多依賴中國供應。

不過，外界目前仍不清楚這些投資案的資金結構與條件，日本實體究竟將承擔多少成本也未明朗。

依照美日先前協議，日本投資的相關專案在初期成本回收前，利潤將由美日雙方各分 50%；待日本回收成本後，利潤分配將調整為 90% 歸美國、10% 歸日本。