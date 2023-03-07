鉅亨美股雷達：市場關注鮑爾證詞 Meta傳本周再精簡數千人

美股重要看點：

市場關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾證詞。美今日將公布 1 月批發庫存月率。美國 10 年期公債殖利率來到 3.934%。美股期貨週二 (7 日) 上升，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.29%。

Fed 主席鮑爾週二起將先後赴參眾兩院作證，就半年度貨幣政策報告接受議員質詢，屆時他可能會提及通膨，並重申 Fed 有必要進一步升息，而投資人將從中尋找未來貨幣政策路徑的蛛絲馬跡。

議員可能會詢問鮑爾是否正在考慮升息 0.5 個百分點，而不是僅 25 個基點。聯準會在 2 月將利率上調 25 個基點，較此前激進升息的步伐快速放慢。

資產管理機構 BK Asset Management 宏觀策略師 Boris Schlossberg 預料高通膨不會很快消失；Fed 需要看到物價穩步下降的跡象，但現實情況是，聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 可能會將利率提高到更高水準，並持續更長時間，而潛在風險是隨著政策效應顯現，經濟衰退壓力不斷累積。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 週二表示，美國經濟預估將會在第三季陷入技術性衰退，將連續三個季度負成長，他也預期 Fed 將在明年第二季開始降息。

華爾街正辯論股市是否即將反彈，或仍有下跌空間。由於就業和通膨數據強勁，令投資者擔心美國 Fed 持續實施激進的貨幣政策，股市已自 2 月的高位回落。

以 Andrew Pauker 為首的摩根士丹利分析師認為，隨著更多經濟數據和升息即將到來，股市尚未見底。

Pauker 表示，防禦性、成長和品質往往在邁向低谷的時候會跑贏大盤。「在這三個因素中，在進入本周期持久的低點，我們偏好科技股和更廣泛市場的品質和防禦性，因為我們認為他們較不受周期風險的影響，且對利率的敏感度比成長股低。」

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 重點關注美股的短期前景，他表示在企業業績不利因素加劇之前，股市可能還有上漲空間。「美股上周接下關鍵支撐的考驗，表明本輪熊市反彈尚未結束。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月批發庫存月率 (%)，預估 - 0.4，前值 0.1

重要個股動態：

彭博引述知情人士報導，Meta Platforms(META-US) 正規劃新一波裁員，最快本周裁減數千人，是繼先前大砍 1.1 萬人之後，四個月內的第二度裁員。

Meta 去年 11 月裁減 1.1 萬人或 13% 人力，為公司成立以來首次大規模裁員，以提升組織效率。該公司也正推動內部組織扁平化，撤掉評估後認為不必要的團隊，此舉還沒有定案，可能影響數千人。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

位於北京的抖音母公司字節跳動一直受人質疑恐與中國當局共享數據，美國白宮上周要求，聯邦機構 30 天內須將抖音自聯邦政府發放的設備中移除。由於美國立法者準備全美封殺抖音，Snap 周一 (6 日) 大漲 9% 以上。

白宮副新聞秘書 Olivia Dalton 在上周的新聞發布會上承認白宮對抖音 app 的國安擔憂，指出拜登政府欲阻止中國和其他國家企圖利用數位技術和美國人民資料，因其帶來令人無法接受的國安風險。

SNAP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博周一報導，華爾街大行高盛分析師認為，蘋果的安裝基礎成長、服務的長期成長以及新產品創新應該足以抵銷產品營收的周期性逆風。而且歷史本益比和同行相比，蘋果估值具有吸引力，建議購買蘋果股票，此舉為近六年來首次。

高盛分析師 Michael Ng 在最新報告中表示，蘋果龐大的用戶基礎將幫該公司發展其服務業務。他說：「該公司在硬體設計上的成功和地位，以及由此產生的品牌忠誠度，使其用戶安裝基數不斷成長。提升未來營收成長能見度。」