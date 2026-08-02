鉅亨網新聞中心 2026-08-02 21:30

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本週操盤筆記 (20260803-0808)

1、就業報告成 Fed 會後首場大考

市場將於本週五迎接美國 7 月非農就業報告，路透訪調的經濟學家預估，7 月非農新增就業 9.1 萬人，失業率維持在 4.3%。

若就業數據優於預期，可能進一步提高市場對聯準會 (Fed)9 月升息的預期，以抑制持續高於目標的通膨。根據 LSEG 資料，截至上週五的聯邦基金利率期貨顯示，市場預估 Fed 9 月升息機率約 64%。

Fed 上週三維持利率不變，但有三位官員主張升息，主席華許 (Kevin Warsh) 也重申，Fed 將堅定致力於讓通膨回到 2% 目標。但是，投資人仍不清楚華許打算透過何種方式達成這項長期目標。

考量到華許主張減少 Fed 對未來政策的前瞻指引 (forward guidance)，市場未來將更加聚焦經濟數據，這自然也包括本週五的就業報告。

Plante Moran Financial Advisors 投資長 Jim Baird 表示，新任 Fed 領導層在前瞻指引、透明度與溝通方式上的思維已有重大改變，「因此，市場對重要經濟數據公布時的反應，未來可能會更加劇烈，因為市場對政策方向的掌握變得沒那麼清楚。」

2、市場緊盯重量級財報

最受矚目的可能還是 SpaceX 將於週二公布 6 月 IPO 後首份季報，執行長馬斯克預定參與，投資人最關注星鏈 (Starlink) 的成長、星艦 (Starship ) 開發時程及資本支出規畫。

SpaceX 股價在上市一度大漲，但之後一路走弱，因此這份財報可能影響整體市場風險偏好。

根據 LSEG IBES 資料，在已公布及市場預估結果計算下，標普 500 企業第 2 季調整後 EPS 預估年增 29.3%。

3、AI 行情劇烈震盪

SK 海力士 (SKHY-US) 的 IPO 緘默期將結束，屆時分析師可開始正式發布對這家記憶體巨擘的投資建議評等。

SK 海力士上週五在首爾交易的股價飆升 30%，收在每股 171.8 萬韓元 (約 1197 美元)，觸及南韓股市單日漲跌幅限制。相較之下，其美國存託憑證 (ADR) 當天收盤卻下跌 3.6%，報每股 143.69 美元，仍低於 7 月 9 日的 IPO 發行價 149 美元。

AI 行情正進入劇烈震盪的時期，投資人正在擔憂 AI 獲利能力、競爭加劇，以及龐大資本支出究竟由誰買單。最典型的案例就是南韓 Kospi 指數，該指數在過去六週暴跌 40% 後，上週五又在 SK 海力士和三星電子強漲拉抬下，暴漲 18%。

4、中東戰事持續升溫

市場仍將密切關注中東局勢。美國與伊朗 6 月中旬宣布的停火協議，如今看來已成過眼雲煙，油價再度逼近每桶 90 美元。

這場持續五個月的衝突可能開闢新戰線，因為近日埃及地中海港口達米埃塔 (Damietta) 兩艘美國天然氣運輸船遭無人機攻擊，這讓人擔憂，全球重要航運要道蘇伊士運河恐面臨威脅。

此外，沙烏地阿拉伯本週首度公開與美軍聯手空襲伊朗支持的伊拉克東部武裝組織，同時，美軍對伊朗發動所稱的「大規模」空襲，以回應伊朗企圖對美軍基地發射彈道飛彈。