鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-01 08:40

SK 海力士股價周五 (31 日) 在南韓大漲，隨 Kospi 指數同步走高，顯示資金重新湧入人工智慧 (AI) 概念股，但這股強勁買氣未能延續至美股市場。

SK 海力士在首爾交易的股價周五飆升 30%，收在每股 171.8 萬韓元 (約 1197 美元)，觸及南韓股市單日漲跌幅限制。相較之下，其美國存託憑證(ADR)(SKHY-US) 周五收盤卻下跌 3.6%，報每股 143.69 美元。

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在南韓市場，SK 海力士的強勢表現帶動同業三星電子大漲 27%，在兩大記憶體晶片巨頭加持下，Kospi 指數周五終場勁揚 18%。

Kospi 今年來到周五收盤為止累計上漲 57%，仍是全球表現最強勁的股市，但波動也相當劇烈。根據 LSEG 數據，過去十年來 Kospi 單日跌幅最大的四個交易日中，有三次發生在最近五周內。

南韓散戶持續大舉買進 SK 海力士等科技股，並利用槓桿型 ETF 等高風險工具操作。槓桿 ETF 透過選擇權、交換合約等衍生性金融商品放大每日漲跌幅，不僅放大獲利，也會擴大虧損。由於虧損後需要更大的漲幅才能回本，加上每日收盤需要重新平衡部位，都侵蝕投資報酬。

市場原本期待，在 AI 概念股修正和南韓監管與政治壓力下，能抑制槓桿交易並降低市場波動。但從 SK 海力士與三星電子周五的大幅波動來看，顯示南韓投資人仍握有充裕資金，若為彌補先前虧損再度大舉買進槓桿 ETF，未來市場波動恐進一步加劇。

儘管如此，這未必代表投資人應該避開 SK 海力士 ADR，該股周五盤中最高一度漲至每股 162.65 美元，之後回吐漲幅，翻黑下跌。ADR 每 10 單位代表 1 股南韓普通股。

由於美國投資人基礎龐大，而且 ADR 與南韓普通股轉換上存在障礙，SK 海力士 ADR 長期以來相較南韓普通股享有溢價。