鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-02 19:10

儘管中東戰事未歇、全球地緣政治風險持續升溫，加上財報表現亮眼，國防類股理應迎來多頭行情，但美股國防相關個股近期表現卻普遍疲軟，與基本面走勢背道而馳。不過分析師指出，在這波修正後，部分大型軍工股評價已跌至具吸引力的水準，其中又以 L3 哈里斯科技 (LHX-US) 最受華爾街青睞。

根據《巴隆周刊》報導，L3 哈里斯週三（29 日）公布第二季財報後，股價次日重挫近 9%，單看股價反應，外界或許以為財報表現不佳，但事實恰恰相反。

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實際上，若不計一次性項目，L3 哈里斯每股盈餘較去年同期成長 28%，優於華爾街預期，公司同時還上調了全年財務展望。

唯一公布的一項負面消息，是公司宣布將旗下飛彈相關業務的首次公開募股（IPO）計畫延期，理由是「市場環境」所致。

分析指出，所謂的「市場環境」，很可能指的是國防科技類股估值倍數大幅下滑。目前 L3 哈里斯股價約為未來 12 個月預估每股盈餘的 20 倍本益比，低於伊朗衝突爆發時約 30 倍的水準。

報導稱，伊朗戰事對國防類股造成的影響頗為弔詭。儘管飛彈與無人機需求暢旺、業務蓬勃發展，相關個股股價卻反向走跌。

之所以會造成此情況似乎是因為市場憂心，一旦這場民意支持度不高的戰爭告一段落，國防支出成長動能恐將趨緩。

然而，目前尚未看到支出放緩的跡象。事實上，無人機與飛彈相關支出仍持續攀升，讓大型國防股的估值顯得格外值得關注。

根據 FactSet 資料，分析師對 L3 哈里斯的平均目標價約為 366 美元，較一年前的 302 美元明顯上調；以目前約 277.06 美元的股價計算，仍有約 32% 的潛在上漲空間。

這使 L3 哈里斯目前成為美國大型國防承包商中，股價與分析師目標價落差最大的一家公司，其他同業還包括諾斯洛普格拉曼 (NOC-US) 、洛克希德馬丁 (LMT-US) 、通用動力 (GD-US) 及 Huntington Ingalls Industries (HII-US) 。

過去一年，上述國防股的分析師平均目標價上調了 23%，但股價同期僅平均上漲 13%。其中，L3 哈里斯與諾斯洛普格拉曼過去 12 個月仍呈下跌。

因此，依據分析師目標價推算的平均潛在漲幅，已由一年前約 7% 擴大至目前約 17%。

此外，L3 哈里斯也是分析師最看好的國防股，71% 的分析師給予「買進」評等。相較之下，標普 500 成分股的平均買進評等比例約為 55% 至 60%，其他大型國防承包商的平均買進評等則約為 56%。

分析指出，儘管分析師觀點會隨時間調整，目標價亦僅是評估投資機會的其中一項指標。但就目前華爾街的看法而言，L3 哈里斯無疑是這波國防股修正中最受青睞的標的，只是市場投資人似乎尚未買單。

另外，市值較小、專注於自主系統與無人機技術的 Kratos Defense & Security Solutions (KTOS-US) 也值得注意。

其分析師平均目標價已從一年前約 57 美元上調至 106 美元，但股價過去一年反而下跌 21%，目前仍比平均目標價低約 57%，代表若達到目標價，潛在漲幅高達 130%。