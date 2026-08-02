鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-08-02 15:37

台股上周五上演史詩級反彈單日狂飆 3186 點，使一周跌點急速收斂至 535 點，周線更拉出長下影線作為支撐，投資人都在問回檔整理的低點是否已過，台股交易員認為，這波殺盤使融資浮額大幅度清洗，有助籌碼安定，惟目前大盤仍面臨月線和季線反壓，視為兩個多方反攻的重要關卡。

〈台股風向球〉台股最慘7月收斂正乖 8月多方拚突破月季線兩個反壓。(鉅亨網資料照)

台股單日狂飆 3186 點，從技術面來看，一舉扭轉季線連續 2 日下彎，同時阻止了月線即將下穿季線，暫時止住台股淪入中短期空頭的不利形勢。不過上周五 (31 日) 台指期夜盤率先拉回 1,077 點，收 42,650 點，先行跌破 4 萬 3，技術面恐怕再度面監修正。

‌



外資上周賣超 825 億元，為連 6 周賣超，投信則是買超連 15 周作為台股的多頭總司令，而自營商在回檔之際，單周賣超 897 億元，為連 4 周賣超，成另一個壓力主線。

元大投顧表示，從中期發展來看，台股周級別的修正尚未結束，不過修正 4-6 周後易有反彈，此處可望逐步接近短底。

永豐投顧分析，7 月的回檔本質上是一次乖離收斂，正乖離越大，帳上有獲利的籌碼也越不安定，只要出現一個像樣的理由，賣壓就會集中出現，進入 8 月後，對台股來說是題材相對少的月份，盤勢容易被籌碼面主導。

而 8 月最大的事件將是 8 月 26 日公布的輝達財報，雲端業者的資本支出計畫會不會繼續往上調、市場對 2027-2028 年的獲利預估是否有機會重新上修，將決定能否重新為整體 AI 點火。