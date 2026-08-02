〈台股風向球〉台股最慘7月收斂正乖 8月多方拚突破月季線兩個反壓
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股上周五上演史詩級反彈單日狂飆 3186 點，使一周跌點急速收斂至 535 點，周線更拉出長下影線作為支撐，投資人都在問回檔整理的低點是否已過，台股交易員認為，這波殺盤使融資浮額大幅度清洗，有助籌碼安定，惟目前大盤仍面臨月線和季線反壓，視為兩個多方反攻的重要關卡。
台股單日狂飆 3186 點，從技術面來看，一舉扭轉季線連續 2 日下彎，同時阻止了月線即將下穿季線，暫時止住台股淪入中短期空頭的不利形勢。不過上周五 (31 日) 台指期夜盤率先拉回 1,077 點，收 42,650 點，先行跌破 4 萬 3，技術面恐怕再度面監修正。
外資上周賣超 825 億元，為連 6 周賣超，投信則是買超連 15 周作為台股的多頭總司令，而自營商在回檔之際，單周賣超 897 億元，為連 4 周賣超，成另一個壓力主線。
觀察外資一周來主要賣超元大台灣 50(0050-TW) 達 23.4 萬張、主動統一升級 50(00403A-TW) 共 21.1 萬張、旺宏 (2337-TW)3.7 萬張、廣達 (2382-TW) 和台塑 (1301-TW)3.1 萬張、力積電 (6770-TW)3 萬張、中石化 (1314-TW)2.3 萬張、京元電子 (2449-TW)1.9 萬張。
而投信主要買超集中在金融股，反映避險情緒，其中，買超主動野村臺灣優選 (00980A-TW)2.7 萬張，華南金 (2880-TW)1.9 萬張，元大台灣 50 共 1.8 萬張，元大金 (2885-TW) 和兆豐金 (2886-TW) 均逾 1.6 萬張，中信金 (2891-TW) 近 1.5 萬張，緯創 (3231-TW) 和國泰金 (2882-TW) 均逾 1.2 萬張。
元大投顧表示，從中期發展來看，台股周級別的修正尚未結束，不過修正 4-6 周後易有反彈，此處可望逐步接近短底。
永豐投顧分析，7 月的回檔本質上是一次乖離收斂，正乖離越大，帳上有獲利的籌碼也越不安定，只要出現一個像樣的理由，賣壓就會集中出現，進入 8 月後，對台股來說是題材相對少的月份，盤勢容易被籌碼面主導。
而 8 月最大的事件將是 8 月 26 日公布的輝達財報，雲端業者的資本支出計畫會不會繼續往上調、市場對 2027-2028 年的獲利預估是否有機會重新上修，將決定能否重新為整體 AI 點火。
從籌碼面來看，這波外資賣壓量體較大，本次回檔要打底轉強，外資的態度至關重要，同時，永豐投顧進一步提到油價的不確定因素，因中東緊張情勢始終未真正解除，儘管川普 1 日發文宣布他已決定取消對伊朗的攻擊，且前提是伊朗要能迅速與美國達成協議，雖有助能源價格回落，但成本傳導慢慢擴散到各產業，讓通膨的黏著性較預期更強，對整體金融市場仍是一大變數。
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