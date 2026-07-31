鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-01 07:20

《巴隆周刊》報導，SpaceX(SPCX-US)股價周五 (7/31) 跌至上市以來新低，較 6 周前的 IPO 價格下跌約 20%。令人意外的是，這檔股票上市首日曾如火箭般飆升，如今卻迅速回吐漲幅。

SpaceX 周五收跌 3.4%，報 108.37 美元，盤中一度跌至 107.01 美元。當日標普 500 指數與道瓊工業指數分別上漲 0.7% 及 0.5%。

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截至周五開盤前，SpaceX 股價已較 135 美元的 IPO 價格下跌 17%。

對投資人而言，股價自然是目前最關心焦點。但對執行長馬斯克 (Elon Musk) 來說，除了資本市場外，他還必須克服一連串技術難題，才能讓 SpaceX 實現其終極願景。

馬斯克希望 SpaceX 未來能讓旗下 Starship 這款大型、完全可重複使用的火箭，每年發射數千次。這項目標極具雄心，但要真正實現，仍有許多關鍵技術需要突破。

Starship 隔熱罩成關注焦點

目前討論最多的問題之一，就是保護 Starship 上段在重返大氣層時不被高溫燒毀的數千塊小型六角形隔熱磚。

Starship 的隔熱罩採用的是熱防護系統 (Thermal Protection System, TPS) 技術，其概念源自太空梭。這些隔熱磚由矽質陶瓷材料製成，可承受高達華氏 3,000 度 (約攝氏 1,650 度) 高溫。

任何返回地球的太空飛行器，其隔熱罩都難免受損，因此必須接受檢查。SpaceX 近幾次測試 Starship 的目標之一，就是蒐集隔熱罩數據，以持續改善技術與設計。

7 月稍早，在 Starship 第 13 次試飛中，上段火箭於印度洋濺落時並未爆炸，讓馬斯克相當振奮。測試後發生爆炸其實並不罕見，也不令人意外。由於火箭成功保存下來，SpaceX 得以取得更多隔熱罩數據。

不過，測試結束後，部分 NASA 科學家在 LinkedIn 發文質疑，目前的 TPS 技術是否足以支撐快速重複使用。

Charles Miller、Dan Rasky 及 Charles Camarda 寫道，「根據最近一次 Starship 飛行的數據，我們認為目前的熱防護系統 (TPS) 技術已走入死胡同，無法實現真正的完全且快速重複使用。」

他們指出，目前 TPS 雖然能正常運作，但每次飛行後，隔熱磚仍必須檢查與更換。這代表每艘 Starship 可能需要在維修廠停留數天甚至數周。

乍看之下這似乎不是大問題，但 Starship 的目標，是讓進入太空軌道的成本較目前已相當低成本、且可部分重複使用的 Falcon 9 火箭再降低 90% 以上。而快速重複使用正是 SpaceX 壓低成本的重要關鍵。

如果 Starship 無法按照規劃頻繁重複使用，SpaceX 就必須打造更多 Starship，才能達成每年數千次發射的目標。而建造更多 Starship，也可能拖慢公司發展太空通訊與 AI 相關業務的進度。

這些延誤對股市而言，是一項重大風險。目前 SpaceX 高達 1 兆美元的估值，很大程度建立在 Starship 能帶動公司營收快速成長的預期之上。

當然，SpaceX 本身也十分清楚隔熱罩仍需持續改良。馬斯克過去幾年來已多次在 X 平台談論這項技術。

此外，SpaceX 改善火箭技術的能力在業界幾乎無人能及。投資人或許相信，公司最終仍能成功解決隔熱罩問題，並持續提升隔熱技術。但投資人仍應密切關注熱防護系統的問題。