鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-28 07:15

南韓記憶體晶片龍頭 SK 海力士的美國存託憑證 (ADR) 週一 (27 日) 遭遇重挫，盤中一度重挫 10%，最低跌至 139.01 美元，跌破 7 月 9 日每份 149 美元的發行價，上市不足一月，收盤報 143.02 美元，較發行價低 4%。

至此，SK 海力士加入馬斯克旗下 SpaceX 的行列，成為 2026 年美國大規模新股交易中又一跌破發行價的案例，顯示 AI 基礎設施投資擔憂升溫背景下，新股市場的追價意願明顯收斂。

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SK 海力士本月初以 ADR 形式登陸美股，募資規模高達 265 億美元，原為今年全球最受矚目的大型上市交易之一，掛牌初期隨 AI 記憶體概念大漲，但近期投資人加速拋售先前漲幅居前的半導體個股，費城半導體指數週一滑落至 5 月 19 日以來低點，美光、閃迪等同業同步走弱，拖累 SK 海力士 ADR 迅速回吐漲幅。