鉅亨網編譯段智恆
人工智慧 (AI) 熱潮推動美股今年持續走高，即便上週週間一度出現明顯賣壓，主要指數仍徘徊在歷史高點附近。市場本週將迎來重要考驗，記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 預計於週三 (24 日) 盤後公布最新財報，投資人希望藉此了解資料中心與 AI 相關需求是否仍持續加速成長，進一步判斷這波由 AI 帶動的股市漲勢是否還有延續空間。
美股近月來受到企業獲利成長、AI 投資熱潮以及伊朗戰事降溫等因素支撐。美光股價今年以來已大漲近 300%，成為 AI 概念股的重要代表之一，其財報表現也被視為半導體產業景氣與 AI 需求強弱的重要觀察指標。
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市場人士認為，美光此次財報將為投資人提供觀察 AI 基礎建設投資是否持續擴張的重要線索。近年來，雲端運算業者與科技巨頭大舉興建資料中心，帶動高頻寬記憶體 (HBM) 及先進記憶體需求快速成長。
Burney Company 投資策略主管普拉特 (Andy Pratt) 指出，近期 AI 相關產業動能依然強勁，從企業營收驚喜與訂單狀況來看，市場仍有持續成長空間。
此外，蘋果 (AAPL-US) 與英特爾 (INTC-US) 宣布合作在美國設計與製造晶片，也進一步提振市場對半導體產業前景的樂觀情緒。上周費城半導體指數一度創下歷史新高，單周漲幅約 7%，反映資金持續流向 AI 與晶片相關族群。
不過，在股價大幅上漲後，市場也開始關注估值是否過高。投資人希望透過美光財報確認 AI 相關支出與需求成長能否繼續超越市場預期。
Integrated Partners 投資長科拉諾 (Steve Kolano) 表示，目前半導體產業訂單與產能之間仍存在明顯落差，需求遠高於供給，形成有利產業持續成長的正向循環。
大型科技企業近期也陸續表態，AI 投資並未放緩。市場預估，今年全球科技業 AI 相關資本支出可望超過 7,000 億美元，高於 2025 年的約 4,000 億美元。若相關投資持續增加，將有助支撐晶片與伺服器供應鏈獲利表現。
除了 AI 題材外，市場本週還將關注多項重要總體經濟數據，包括聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標──個人消費支出物價指數 (PCE)──以及美國第一季國內生產毛額(GDP) 終值。
分析人士指出，儘管 AI 敘事目前仍主導市場情緒，但投資人仍須留意美國經濟成長與消費力道是否出現放緩跡象。根據 LSEG 數據，標普 500 企業第二季獲利成長率預估為 22.9%，低於第一季的 29.3%。
MetLife Investment Management 首席市場策略師馬圖斯 (Drew Matus) 表示，近年來股市上漲帶來的財富效果已成為支撐美國消費的重要力量，一旦 AI 交易熱潮降溫或股市漲勢受阻，可能進一步影響整體經濟表現。
不過，多數市場人士目前仍認為 AI 投資循環尚未結束。隨著新上市的 SpaceX 持續帶動市場對科技成長股的熱情，以及更多 AI 與晶片基建企業被納入主要指數，資金仍有望持續流入相關產業。在需求出現明顯轉弱之前，華爾街對 AI 題材的樂觀態度仍未改變。
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