鉅亨網編譯段智恆 2026-06-21 21:50

人工智慧 (AI) 熱潮推動美股今年持續走高，即便上週週間一度出現明顯賣壓，主要指數仍徘徊在歷史高點附近。市場本週將迎來重要考驗，記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 預計於週三 (24 日) 盤後公布最新財報，投資人希望藉此了解資料中心與 AI 相關需求是否仍持續加速成長，進一步判斷這波由 AI 帶動的股市漲勢是否還有延續空間。

美股近月來受到企業獲利成長、AI 投資熱潮以及伊朗戰事降溫等因素支撐。美光股價今年以來已大漲近 300%，成為 AI 概念股的重要代表之一，其財報表現也被視為半導體產業景氣與 AI 需求強弱的重要觀察指標。

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美光財報成 AI 需求重要檢驗

市場人士認為，美光此次財報將為投資人提供觀察 AI 基礎建設投資是否持續擴張的重要線索。近年來，雲端運算業者與科技巨頭大舉興建資料中心，帶動高頻寬記憶體 (HBM) 及先進記憶體需求快速成長。

Burney Company 投資策略主管普拉特 (Andy Pratt) 指出，近期 AI 相關產業動能依然強勁，從企業營收驚喜與訂單狀況來看，市場仍有持續成長空間。

高估值下 市場尋求更多利多支撐

不過，在股價大幅上漲後，市場也開始關注估值是否過高。投資人希望透過美光財報確認 AI 相關支出與需求成長能否繼續超越市場預期。

Integrated Partners 投資長科拉諾 (Steve Kolano) 表示，目前半導體產業訂單與產能之間仍存在明顯落差，需求遠高於供給，形成有利產業持續成長的正向循環。

大型科技企業近期也陸續表態，AI 投資並未放緩。市場預估，今年全球科技業 AI 相關資本支出可望超過 7,000 億美元，高於 2025 年的約 4,000 億美元。若相關投資持續增加，將有助支撐晶片與伺服器供應鏈獲利表現。

通膨與經濟數據仍是潛在變數

除了 AI 題材外，市場本週還將關注多項重要總體經濟數據，包括聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標──個人消費支出物價指數 (PCE)──以及美國第一季國內生產毛額(GDP) 終值。

分析人士指出，儘管 AI 敘事目前仍主導市場情緒，但投資人仍須留意美國經濟成長與消費力道是否出現放緩跡象。根據 LSEG 數據，標普 500 企業第二季獲利成長率預估為 22.9%，低於第一季的 29.3%。

MetLife Investment Management 首席市場策略師馬圖斯 (Drew Matus) 表示，近年來股市上漲帶來的財富效果已成為支撐美國消費的重要力量，一旦 AI 交易熱潮降溫或股市漲勢受阻，可能進一步影響整體經濟表現。