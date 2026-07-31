鉅亨網編譯羅昀玫 2026-08-01 05:00

美國總統川普週五 (31 日) 表示，美軍將持續對伊朗發動猛烈攻擊，直到德黑蘭無法繼續承受。他強調，美國的目標就是贏得戰爭，並阻止伊朗取得核武。

川普：美國將「猛烈打擊」伊朗 矢言贏得戰爭 (圖：REUTERS/TPG)

川普當天在馬里蘭州大衛營出席內閣會議時向媒體表示，美國目前在戰事中進展順利，已盡可能保持克制，但伊朗的軍事力量正遭受毀滅性打擊。

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川普說：「我們只想贏。」他並重申，美國不會允許伊朗擁有核武，接下來仍將對伊朗展開強力攻擊，直到對方承認已無法承受。

對於外界認為伊朗仍具備強大抵抗能力，川普予以駁斥。他表示，伊朗目前的處境相當不利，並指責德黑蘭在雙方接觸過程中缺乏誠信。

川普還將這場戰事與美國過去在越南及阿富汗的戰爭相比。他表示，美國介入對伊朗戰事僅約五個月，便已大幅摧毀伊朗的軍事能力。

談判方面，川普坦言，自己正逐漸失去對伊朗的信任，原因是德黑蘭多次未能誠實履行協商承諾。

川普透露，美伊原本正在談判，他當時正等待美國特使魏科夫回報進展，卻先接到國防部長赫格塞斯通知，得知伊朗向美軍位於約旦的一座基地發射五枚飛彈。

川普表示，目前參與對伊朗談判的美方官員包括魏科夫、顧問庫許納、副總統范斯及國務卿盧比歐。他強調，美國已派出優秀的談判團隊，但能否延續外交接觸，仍取決於伊朗接下來的行動。

美國近幾週接連空襲伊朗境內多處目標，華府稱相關軍事行動是為了回應伊朗攻擊荷姆茲海峽商船。德黑蘭則反擊美國位於多個波斯灣國家的軍事設施，包括一座美軍位於約旦的基地。