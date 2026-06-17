鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 02:18

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後宣布，維持聯邦基金利率目標區間在 3.50% 至 3.75% 不變，符合市場預期。這也是新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首場利率決策會議。

FOMC 在會後聲明中表示，此次決定獲得 12 名委員一致支持，並重申將維持銀行體系充裕準備金 (ample reserves) 的政策，以支持 Fed 追求充分就業與物價穩定的雙重使命。

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聲明指出，儘管中東衝突帶來較高不確定性，美國經濟活動仍以穩健步伐擴張。Fed 認為，生產力成長與資本投資維持強勁，企業招聘持續跟上勞動力成長速度，失業率則大致持平，顯示勞動市場依舊穩健。

不過，Fed 也坦言，通膨仍高於 2% 的長期目標。決策官員指出，部分供應面衝擊持續推升價格壓力，尤其能源等特定產業受到影響，使整體通膨降溫進程仍面臨挑戰。

聲明特別提及，中東衝突對能源價格帶來影響，成為當前通膨壓力的重要來源之一。儘管近期美國與伊朗達成臨時和平協議後油價已有所回落，但 Fed 顯然仍對能源市場波動保持警戒。

Fed 強調，將持續致力於實現物價穩定目標，並重申對抗通膨的決心。市場接下來將聚焦新任主席華許稍後舉行的記者會，以及同步公布的最新經濟預測與點陣圖 (Dot Plot)，以尋找未來利率路徑的更多線索。

Fed 6 月聲明原文：請點我

6 月經濟預測摘要 (SEP)：

圖：Fed 官網

根據最新經濟預測 (Summary of Economic Projections, SEP)，Fed 將 2026 年核心個人消費支出(PCE) 通膨率預估中值由 3 月的 2.7% 上修至 3.3%，整體 PCE 通膨率則由 2.7% 大幅調高至 3.6%。不過，Fed 仍預期通膨將逐步回落，2028 年核心與整體 PCE 通膨率均可望接近 2% 的目標水準。

經濟成長方面，Fed 對美國經濟前景維持相對樂觀，預估 2026 年實質國內生產毛額 (GDP) 成長率為 2.2%，略低於 3 月預測的 2.4%，但 2027 年及 2028 年預測分別上調至 2.3% 及 2.2%。

失業率預估則大致持平，2026 年至 2028 年均落在 4.2% 至 4.3% 區間。利率方面，官員預估聯邦基金利率中值將在 2026 年底維持於 3.8%，高於 3 月預測的 3.4%，2027 年及 2028 年利率預估也同步上修至 3.6% 與 3.4%，反映 Fed 認為在通膨降回目標前，利率可能需要在較高水準維持更長時間。

利率點陣圖

圖：Fed 官網

最新利率點陣圖 (Dot Plot) 顯示，決策官員整體立場較 3 月明顯轉向鷹派。根據點陣圖中值，官員預估聯邦基金利率將由目前的 3.50%-3.75% 區間，在 2026 年底維持於約 3.8%，高於 3 月預測的 3.4%；2027 年與 2028 年利率預估中值則分別為 3.6% 與 3.4%，也較前次預測有所上修。