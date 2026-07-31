鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-31 23:36

美國與日本為阻止日元持續貶值，正展開數十年來罕見的緊密合作，不僅日本當局傳於周四斥資約 530 億美元買進日元，美國財政部也透過紐約聯準銀行通知多家銀行，可能於周五 (31 日) 進場干預，並要求業者「準備好配合未來行動」。

知情人士向《路透》透露，美國財政部已向數家銀行發出通知。消息傳出後，日元兌美元一度走強，最新報約 159.61 日元。若美國實際採取行動，將是 2011 年七大工業國集團 (G7) 在日本強震與海嘯後聯手穩定匯市以來，美國首次進場支撐日元。

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全球外匯市場每日交易額高達 9.5 兆美元。美日聯手抗衡日元貶勢，顯示雙方匯率協調正進入全新階段。

美國罕見替日元助陣

日本周四突然買進日元，推估干預規模約 530 億美元；美國當局同時向銀行詢問日元即時報價。這類「匯率詢價」通常被視為正式干預前兆，也是美國今年第二次採取相關行動，帶動日元在紐約交易時段一度兌美元大漲 3.3%。

樂天證券經濟研究所首席經濟學家、前日本央行官員愛宕伸康表示，貝森特的影響力十分顯著，美國如今明顯更願意配合日本干預匯市。

匯率與貨幣政策協調升級

美日行動的時間點恰好落在 Fed 與日本央行 (BOJ) 利率決策之間，引發市場猜測，雙方合作可能已從匯率干預延伸至貨幣政策的默契協調。

日本央行周五將利率維持在 1% 不變。總裁植田和男表示，匯率波動對日本經濟的影響已經擴大，若金融情勢變得過度寬鬆，央行可能加快升息腳步。他也承諾妥善管理政策，避免日本在抑制通膨方面落後情勢。

貝森特周五在社群媒體表示，期待 8 月於美國北卡羅來納州艾許維爾舉行的 20 國集團 (G20) 會議期間與植田和男會面，並稱日本央行展現維護貨幣與金融穩定的堅定承諾，美日持續保持緊密關係與協調。

今年 1 月，美國也曾配合日本進行日元匯率詢價，促使日元在數小時內由 1 美元兌 159 日元升至 152 日元。愛宕伸康認為，美日可能透過不公開的貨幣政策協調，避免日元進一步走弱。