鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 02:40

美國聯準會 (Fed) 周三公布由新任主席華許 (Kevin Warsh) 主導的首份貨幣政策聲明，內容相較 4 月版本出現明顯調整，不僅刪除部分有關勞動市場與未來政策評估的措辭，也首度將中東衝突導致的能源價格上漲納入通膨描述之中，凸顯決策官員對通膨風險的關注程度升高。

在經濟展望方面，Fed 將原本「近期指標顯示經濟活動持續穩健擴張」的表述，改為「經濟活動正以穩健步伐擴張」，並新增生產力成長與資本投資強勁的描述。此外，聲明指出，就業成長持續跟上勞動力成長速度，失業率變化不大，顯示 Fed 對整體經濟與就業市場仍抱持相對正面的看法。

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最受市場關注的是通膨部分的變化。Fed 刪除了過去聲明中有關「中東局勢提高經濟前景不確定性」的說法，改為直接指出通膨仍高於 2% 目標，部分原因來自供應面衝擊推升特定產業價格，包括能源成本上漲。聲明最後更罕見地以「委員會將實現價格穩定」(The Committee will deliver price stability) 作結，進一步強化抗通膨立場。