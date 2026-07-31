鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 23:00

美國公債殖利率曲線在聯準會 (Fed) 本周決議維持利率不變後急遽陡峭化，短天期殖利率下降、長天期殖利率反而大幅走高，反映市場愈來愈懷疑 Fed 是否還會升息，也引發外界對央行抗通膨決心與政策公信力的擔憂。

Fed 主席華許本周三雖強調，若物價壓力未能緩解，決策官員將毫不猶豫採取行動，但市場反應顯示，投資人並不相信 Fed 即將啟動積極升息周期。

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Fed 本周維持利率不變，儘管有 3 名官員投下反對票、主張升息。決議公布後，各天期美債殖利率最初全面下滑，反映投資人對央行未立即升息感到安心。然而，市場走勢很快出現明顯分歧，短天期殖利率持續下降，長天期公債殖利率卻急遽攀升，其中 30 年期殖利率更升至 19 年新高。

「扭轉式陡峭化」反映信心動搖

CreditSights 總體經濟與投資級債券策略主管葛里菲斯 (Zachary Griffiths) 將這種走勢形容為「扭轉式陡峭化」(twist steepener)，並稱其為市場對 Fed 決策的「不健康反應」。

殖利率曲線陡峭化走勢周四持續，2 年期與 10 年期、2 年期與 30 年期美債殖利率差距均進一步擴大。Truist Wealth 固定收益部門董事總經理休伊 (Chip Hughey) 表示，殖利率曲線的扭轉顯示，市場認為 Fed 不會展開激進升息周期。這或許有利經濟成長，卻會為 Fed 對抗通膨的行動增添更多不確定性。

分析師認為，Fed 選擇按兵不動的原因之一，是即使央行沒有進一步升息，金融情勢也已明顯收緊。華許指出，市場實際上已替 Fed 完成許多工作，投資人根據最新經濟數據調整部位，推動名目與經通膨調整後的美債殖利率同步升高，而非完全依賴 Fed 提供的政策指引。

10 年期美債殖利率 7 月以來已上升 25 個基點，創 3 月以來最大單月升幅。不過，這次曲線陡峭化並非典型的「熊市陡峭化」。一般情況下，各天期殖利率會同步上升，只是長端升幅更大；此次卻是短端下滑、長端攀升，凸顯市場對近期利率與長期通膨風險的看法正朝相反方向發展。

非農就業成 Fed 公信力考驗

殖利率曲線變陡通常代表市場正在反映未來降息，或至少不會再升息。這次走勢也顯示，投資人正在解除先前押注 Fed 將於 7 月升息，或因中東緊張情勢升高而暗示即將進一步緊縮的部位。

Fed 會議前，市場一度完全反映 9 月前升息約 25 個基點的預期，2 年期與 10 年期殖利率差則在會議前一周縮小 5 個基點。法國巴黎銀行美國利率策略主管丁格拉 (Guneet Dhingra) 表示，曲線重新陡峭化意味 Fed 在 6 月會議後建立的抗通膨公信力，已有相當大一部分流失。若央行未清楚表明升息仍是政策選項，公信力恐進一步遭到侵蝕。

Azimut Group 全球固定收益共同主管博欽 (Nicolò Bocchin) 指出，Fed 改採減少前瞻指引的新做法，讓市場感到迷失。投資人因而更加擔心通膨，並將相關風險反映在長天期公債價格上。