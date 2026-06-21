鉅亨網編輯林羿君 2026-06-22 04:20

聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）希望為聯準會開啟一個「新篇章」：讓市場的聲音比央行更響亮，甚至認為光是升息威脅本身，就可能有助於抑制通膨。

減少聯準會的前瞻指引雖然可能提高市場波動，但華爾街似乎已逐漸接受這樣的想法。

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SoFi 首席市場策略師麗茲 · 湯瑪斯（Liz Thomas）指出，聯準會縮減溝通確實是一種轉變，但這能讓市場將焦點轉移至其他關鍵事務，而非受制於往往流於猜測、甚至可能失準的央行言論。

聯準會日前結束 6 月例會，決議維持利率不變，聲明簡潔並為年內升息預留空間。美股當下雖聞訊走跌，但全週仍以收紅作收。

根據道瓊市場數據，對利率政策敏感的 2 年期美債殖利率收在 4.177%，創下 2025 年 2 月以來新高，顯示投資人正嚴肅看待通膨維持在 4% 以上所引發的升息威脅。

華許在執掌聯準會後的首場記者會重申，央行的目標是將通膨率降至 2%。然而，他拋出「由金融市場定價而非聯準會主導」經濟與利率預期的觀點，反倒引發更多關注。

富國銀行投資研究所全球策略師史考特 · 倫恩（Scott Wren）對此表示，他支持聯準會與市場溝通，因為在他擔任外匯交易員的 1980 年代，央行資訊透明度過低。但他認為，預測經濟與通膨本來就是華爾街的工作，而不是天天猜測聯準會下一步會說什麼。

他進一步指出，聯準會往往是被動反應市場變化，因此由市場領先、聯準會跟隨，可能是更合理的模式。不過，他仍不認為聯準會有必要升息，因為目前的通膨壓力看起來更像是短暫的油價衝擊。

倫恩預估，聯準會將把利率維持在目前 3.5% 至 3.75% 的區間，一直到 2027 年底。若預測成真，意味著高利率環境將維持遠比市場年初預期更久的時間。

至於美伊之間為期 60 天的停火協議能否演變為持久和平，目前仍言之過早。雖然油價已大幅回落，但能否持續壓低通膨以避免聯準會採取升息行動，尚無定論。

然而，從歷史數據觀察，升息循環並不必然導致股市崩盤；自 1990 年代初期以來，標普 500 指數在過去 5 次升息期間，有 4 次呈現上漲。

目前美國經濟展現出意料之外的韌性，AI 熱潮帶動企業借貸飆升，但也伴隨著家戶儲蓄率驟降，消費力道正仰賴市場資產價格維持高檔。

法國興業銀行全球策略師亞伯特 · 愛德華茲（Albert Edwards）認為，隨著 AI 牛市持續推升資產價格，家庭財富感增加固然是好事，但一旦資產價格反轉下跌，情況就會改變。因此，無論是消費還是企業投資，如今都高度依賴 AI 泡沫不要破裂。

SoFi 的湯瑪斯也表示，如果聯準會最終因通膨過高而被迫升息，對股市而言並非好消息。不過，這有助於提升聯準會的公信力，展現其壓制通膨的決心，即使過程可能帶來陣痛。