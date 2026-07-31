〈美股盤後〉亞馬遜飆超15% 蘋果挫逾7% 那指收高但創2006年來最慘7月表現

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-08-01 06:02

亞馬遜飆超15% 蘋果挫逾7% 那指漲1% 道瓊月線四連紅 (圖：REUTERS/TPG)

儘管美股盤勢大幅震盪，三大指數全週仍同步上揚。道瓊與標普 500 指數均週漲約 1%，那斯達克指數則攀升約 1.6%，而 Google 母公司 Alphabet、亞馬遜與微軟本週市值合計增加近 1.5 兆美元。

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綜觀 7 月份，道瓊月漲 0.3%，連續第四個月收紅；標普 500 指數月線收黑 0.1%，那斯達克指數則下跌 3.2%，創下 2006 年以來最糟糕的 7 月表現。

美債殖利率居高不下，仍是籠罩市場的主要風險。30 年期美債殖利率本週升至 2007 年以來最高，週五再漲約 4 個基點至 5.25%；10 年期美債殖利率盤中突破 4.7%，創 2025 年 1 月以來新高。

債市波動反映投資人對聯準會主席華許抗通膨決心的疑慮。華許本週雖重申將致力壓低通膨，卻也坦言聯準會「沒有魔法棒」，未能平息市場的不安。

此外，值得關注的是，《紐約時報》週五報導，華許本週提出構想，考慮減少聯準會利率會議次數。

能源市場方面，西德州原油期貨週五升幅約 1.3%，收在每桶 84.67 美元；布蘭特原油期貨上漲 1.2%，收在每桶 90.12 美元。

美國總統川普表示，美方將恢復對伊朗的大規模軍事打擊，以迫使伊朗政權重返談判桌，並矢言對伊朗發動「非常猛烈」的攻擊。

美股週五 (31 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 276.97 點，或 0.53%，報 52,485.03 點。

那斯達克指數上漲 251.68 點，或 1.00%，報 25,373.85 點。

S&P 500 指數上漲 52.09 點，或 0.70%，報 7,489.72 點。

費城半導體指數上漲 8.09 點，或 0.07%，報 11,311.08 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 288.30 點，或 1.70%，報 17,261.36 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 上漲 3.28%；蘋果 (AAPL-US) 重挫 7.35%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 6.73%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 狂飆 15.32%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.15%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.16%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 週五瘋漲 15.32% 至每股 271.58 美元，創 2012 年以來最大單日漲幅，本週升幅超 15%，在雲端運算業務強勁成長的帶動下，亞馬遜第二季營收優於市場預期，強化投資人對 AI 支出轉化為實際營收的信心。

蘋果 2026 會計年度第三季 (截至 6 月底) 營收雖優於預期，iPhone 銷售額也成長 22%，但服務業務營收未達市場預估。

蘋果 (AAPL-US) 週五股價狂瀉 7.35%，收在每股 308.91 美元，創 2025 年 4 月以來最差單日表現，也讓輝達重新奪回全球市值最高企業寶座。

SK 海力士週五在南韓觸及漲停，飆升近 30%，三星電子同步大漲 27%，共同推動 KOSPI 指數勁揚近 18%；但 SK 海力士 ADR (SKHY-US) 卻逆勢收跌 3.6%。

受惠於第二季營收與獲利雙雙優於預期，雪佛龍 (CVX-US) 週五收紅 2.35%。雪佛龍當季淨利達 121 億美元，較去年同期成長近 400%。

埃克森美孚 (XOM-US) 第二季獲利不及市場預期，股價下跌 0.97%。公司調整後每股盈餘為 3.52 美元，低於 LSEG 調查分析師預估的 3.60 美元。

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 連續第三季陷入虧損，當季淨損達 3.595 億美元，每股虧損 1.36 美元，表現遠遜於市場預期，拖累股價重挫 10.59%，收在每股 146.26 美元。

Reddit (RDDT-US) 第二季營收與獲利雙雙優於預期，財測也遠超市場預估，但執行長 Steve Huffman 坦言，來自 Google 搜尋導流不如過去穩定，引發投資人對平台流量成長的疑慮，拖累股價暴跌 20.99%，收在每股 140.67 美元。

華爾街分析

盈透證券高級經濟學家 José Torres 指出，美股主指歷經劇烈震盪後，美股仍在波動中收高。過去兩天公布的科技巨頭財報顯示，AI 龐大資本支出需求依然強勁，加上雲端運算與半導體銷售表現亮眼，進一步提振投資人對後市的信心。

Carson 集團市場策略師 Ryan Detrick 認為，近期行情較像是漲勢暫歇，市場正為下一波上攻累積動能；在經歷 4 月與 5 月連續上漲後，出現適度回檔也屬合理。

然而，美國合眾銀行資產管理公司首席股票策略師 Terry Sandven 警告，若 10 年期美債殖利率進一步逼近 5%，可能打擊市場情緒，並對股票估值帶來更大壓力。

Sandven 形容，目前市場如同「充滿焦慮與機會的雲霄飛車」。企業財報依舊強勁，通膨相對穩定，但持續升溫的中東衝突正推高油價，也可能重新加劇通膨壓力。