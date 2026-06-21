鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-21 19:00

根據《巴隆週刊》報導，週四（18 日）公布的交易通知顯示，ARK 創新 ETF(ARKK-US) 與 ARK 新世代網路主動型 ETF(ARKW-US) 合計加碼買進 54,815 股特斯拉股票。

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特斯拉目前仍是 ARK 創新 ETF 的第一大持股，占比達 9.7%；在 ARK 新世代網路主動型 ETF 中則為第二大持股，占比 8.6%。

特斯拉股價當日收在 400.49 美元，以此計算，ARK 此次加碼金額約為 2,190 萬美元。

伍德對馬斯克旗下企業的偏愛眾所皆知。上週 SpaceX 掛牌上市時，ARK 基金出現大規模調節動作，其中包括部分特斯拉持股，外界普遍解讀此舉是為認購 SpaceX 股份挪出資金空間。

資料顯示，截至 6 月 12 日，也就是 SpaceX 正式掛牌交易當天，ARK 旗下多個 ETF 合計持有約 329 萬股 SpaceX 股票。

不過，目前尚不清楚這些股份是透過 IPO 認購取得，還是在 SpaceX 掛牌後於公開市場買進，購入價格也未對外揭露。

對伍德而言，特斯拉與 SpaceX 都是押注未來的標的。ARK 認為特斯拉的價值遠不止於電動車業務，自動駕駛計程車（robotaxi）、機器人技術與儲能事業才是更大的成長亮點，並預期特斯拉股價將在 2029 年達到 2,600 美元。

至於 SpaceX，ARK 同樣看好其在 AI 領域的潛力。ARK 首席未來學家 Brett Winton 本週稍早於該機構發布的創新趨勢通訊中寫道：「Space 與 xAI 將能藉由其基礎設施在 AI 競爭前緣中變現獲利。最終，軌道 AI 伺服器所提供的運算能力與較低成本，將使 Space 與 xAI 在地面競爭對手中脫穎而出。」

不過，SpaceX 股價在掛牌初期表現亮眼後，本週已連續兩日下跌，週四收跌 3.6%，報 185 美元。此前，該股已在週三（17 日）出現史上首次單日下跌，重挫 5%，收在 191.82 美元；在那之前則連漲三個交易日，SpaceX 最高曾觸及 225.64 美元，較 135 美元的發行價暴漲 67%。