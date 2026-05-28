鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-28 19:30

美國與伊朗衝突再度升溫，推升油價大漲，也讓市場對通膨與升息風險的憂慮升高，美國公債價格周四 (28 日) 走跌、殖利率反彈。市場同時聚焦即將公布的美國個人消費支出 (PCE) 物價指數、國內生產毛額 (GDP) 與耐久財訂單等重要經濟數據，試圖判斷聯準會 (Fed) 下一步政策方向。

美國 10 年期公債殖利率周四升至 4.49% 左右，結束連續多日跌勢；對 Fed 政策較敏感的 2 年期公債殖利率也升至 4.05% 以上，30 年期公債殖利率則站上 5%。債券殖利率走升，反映投資人對通膨風險重新升溫的擔憂。

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油價則因中東局勢惡化而大幅上揚。布蘭特原油期貨一度大漲 4.2%，突破每桶 98 美元。此前，美軍對伊朗軍事目標發動空襲，並打擊荷姆茲海峽附近設施；伊朗官媒則稱，伊朗已對美軍基地發動報復攻擊。科威特也表示，正在應對飛彈與無人機威脅。

市場原先對美伊可能接近達成協議抱持樂觀態度，但隨著軍事衝突再度升高，投資人重新擔憂能源價格攀升將推升全球通膨壓力，並迫使聯準會維持高利率更長時間。

目前利率交換市場顯示，投資人押注 Fed 年底前升息 1 碼 (25 個基點) 的機率約達 80%。在新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 上任後，市場對政策轉向更加敏感。

Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 警告，通膨風險仍偏向上行，並密切關注伊朗戰爭推升能源成本後，是否進一步拖累消費支出。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也表示，美國通膨仍「高得太離譜」。

市場接下來將關注 4 月核心個人消費支出 (Core PCE) 物價指數。該數據是 Fed 偏好的通膨指標，市場預估月增率將維持在 0.3%，顯示美國通膨降溫進展依舊有限。

此外，美國商務部還將公布第一季 GDP 修正值、個人所得與支出，以及耐久財訂單數據，以提供更多有關美國經濟與消費動能的線索。

儘管近期債市因中東局勢與和平談判消息劇烈波動，但衡量債市波動度的 ICE BofA MOVE 指數已較戰爭初期明顯回落。不過，摩根士丹利指出，能源價格、企業融資與市場部位等因素，仍可能讓債市波動風險被低估。