鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 01:00

美股周四 (28 日) 盤中由跌轉升，市場傳出美國與伊朗已就延長停火與推動終戰協議達成初步共識後，投資人對中東局勢惡化的擔憂有所降溫，油價漲幅同步收斂。

根據《Axios》報導，美國與伊朗已達成一項協議，將延長目前停火安排，並持續推動結束戰爭的談判。不過，相關條件仍需美國總統川普批准。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 20 點或 0.04%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 1.7%。台積電 ADR 漲近 1.1%。

國際油價方面，7 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.4%，至每桶 93.78 美元；7 月交割的西德州原油期貨上漲 0.43%，至每桶 89.06 美元。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師馬利 (Matt Maley) 表示，市場對此反應偏向正面，但漲勢並不算特別強烈，因為投資人其實早已部分反映美伊可能朝停火方向發展。

在美伊局勢降溫預期下，市場風險偏好持續改善，投資人也持續追逐 AI 概念股。標普 500 指數目前正朝連續第九周上漲邁進，自 1985 年以來，僅有 4 次出現如此長的連漲紀錄。

不過，今年以來標普 500 已累計上漲約 10%，市場也開始擔憂估值偏高與資金過度集中大型科技股風險。

Manulife John Hancock Investments 共同首席投資策略師羅蘭 (Emily Roland) 表示，目前美股幾乎已反映「完美情境」，但現實世界並沒有那麼完美，因此在目前股價水準下，鎖定較高債券殖利率反而更具吸引力。

經濟數據方面，美國 4 月經通膨調整後消費支出月增 0.1%，符合市場預期；PCE 通膨數據則略低於市場原先擔憂。

另一方面，截至上周的初領失業救濟金人數增加 5,000 人，高於市場預期；第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值則為 1.6%，低於市場原估的 2%。

Janus Henderson Investors 全球多元資產主管赫茨 (Adam Hetts) 表示，目前第二季經濟數據仍顯示，美國經濟具一定韌性，即使面對長期戰爭與通膨壓力，整體經濟仍能維持擴張。