鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-29 00:00

華爾街老手、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni，美國經濟意外強勁，或許應該感謝嬰兒潮世代 (baby boomers)，因為這些高齡族群的消費行為，特別是那些經濟狀況良好、同時也會資助子女與孫輩的退休族群，可能是推動美國經濟成長的真正驅動力。

外界常將美國當前經濟形容為「K 型分化」(K-shaped economy)，也就是高收入族群貢獻大部分成長與消費，而低收入族群則面臨更大的經濟壓力，但 Yardeni 本周提出「G 型經濟」(G-shaped economy) 的概念，認為嬰兒潮世代的支出，往往流向成年子女與孫子女。

‌



Yardeni 說：「我們的替代解釋是『G 型經濟』，在這種結構下，年長美國人 (通常也是最富裕的家庭群體)，會對年輕成年子女與孫輩提供財務支持。」

他表示，雖然嬰兒潮世代正處於財富與消費能力的高峰，但年輕世代卻面臨財務可負擔性的危機。

Yardeni 認為：「這是一場前所未見的人口結構轉變，將帶來深遠的經濟影響。」

他從三個面向，說明為何嬰兒潮世代成為經濟支柱：

1、消費力強勁

首先，嬰兒潮世代是美國最富裕的世代之一。根據聯準會 (Fed) 數據，這個出生於 1946 年至 1964 年間的族群，合計持有約 89.6 兆美元資產，占全美家庭財富約一半。

根據美國勞工統計局 (BLS) 已公布的最新數據，該世代 2023 年平均年支出達 69303 美元。

Yardeni 表示：「嬰兒潮世代在退休後並沒有停止消費。對於史上最富裕的一代而言，退休意味著有更多時間投入商品與服務消費。數據已經顯示，他們正在各主要消費領域推動成長。」

他援引分析自 LSEG 數據的結果指出，嬰兒潮世代的消費行為可能推動美國休閒支出在 3 月創下歷史新高。

此外，嬰兒潮世代在住房相關支出上也持續增加，近期甚至創下新高。根據美國房屋建築協會 (National Association of Home Builders) 分析，在美國住房財富中，該世代掌握約三分之一。

退休族也被認為是推動旅遊熱潮的重要力量。根據美國旅遊協會 (US Travel Association)，美國整體旅遊支出今年預估將達 1.37 兆美元。

2、帶動就業成長

Yardeni 指出，嬰兒潮世代的醫療需求正帶動就業成長，使醫療產業成為勞動力市場近年少數亮點之一。

根據 BLS 數據，在截至 4 月的一年內，私人教育與醫療保健部門增加約 61.8 萬個工作機會，而其他產業則合計減少 36.7 萬個職位。

3、財務與住房支持

2026 年一項調查顯示，70% 的千禧世代與 Z 世代受訪者表示，曾向家人借錢支付基本生活支出。

同時，年輕人與父母同住的比例也在上升。皮尤研究中心 (Pew Research Center) 指出，25 至 34 歲成年人當中，約 18% 仍與父母同住。

零售業贏家

Yardeni 表示，嬰兒潮世代的財富移轉，讓低收入族群的消費獲得支撐，而嬰兒潮世代本身的高額消費，則從高端市場進一步推升整體需求。