鉅亨網編譯余曉惠
華爾街老手、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni，美國經濟意外強勁，或許應該感謝嬰兒潮世代 (baby boomers)，因為這些高齡族群的消費行為，特別是那些經濟狀況良好、同時也會資助子女與孫輩的退休族群，可能是推動美國經濟成長的真正驅動力。
外界常將美國當前經濟形容為「K 型分化」(K-shaped economy)，也就是高收入族群貢獻大部分成長與消費，而低收入族群則面臨更大的經濟壓力，但 Yardeni 本周提出「G 型經濟」(G-shaped economy) 的概念，認為嬰兒潮世代的支出，往往流向成年子女與孫子女。
Yardeni 說：「我們的替代解釋是『G 型經濟』，在這種結構下，年長美國人 (通常也是最富裕的家庭群體)，會對年輕成年子女與孫輩提供財務支持。」
他表示，雖然嬰兒潮世代正處於財富與消費能力的高峰，但年輕世代卻面臨財務可負擔性的危機。
Yardeni 認為：「這是一場前所未見的人口結構轉變，將帶來深遠的經濟影響。」
他從三個面向，說明為何嬰兒潮世代成為經濟支柱：
首先，嬰兒潮世代是美國最富裕的世代之一。根據聯準會 (Fed) 數據，這個出生於 1946 年至 1964 年間的族群，合計持有約 89.6 兆美元資產，占全美家庭財富約一半。
根據美國勞工統計局 (BLS) 已公布的最新數據，該世代 2023 年平均年支出達 69303 美元。
Yardeni 表示：「嬰兒潮世代在退休後並沒有停止消費。對於史上最富裕的一代而言，退休意味著有更多時間投入商品與服務消費。數據已經顯示，他們正在各主要消費領域推動成長。」
他援引分析自 LSEG 數據的結果指出，嬰兒潮世代的消費行為可能推動美國休閒支出在 3 月創下歷史新高。
此外，嬰兒潮世代在住房相關支出上也持續增加，近期甚至創下新高。根據美國房屋建築協會 (National Association of Home Builders) 分析，在美國住房財富中，該世代掌握約三分之一。
退休族也被認為是推動旅遊熱潮的重要力量。根據美國旅遊協會 (US Travel Association)，美國整體旅遊支出今年預估將達 1.37 兆美元。
Yardeni 指出，嬰兒潮世代的醫療需求正帶動就業成長，使醫療產業成為勞動力市場近年少數亮點之一。
根據 BLS 數據，在截至 4 月的一年內，私人教育與醫療保健部門增加約 61.8 萬個工作機會，而其他產業則合計減少 36.7 萬個職位。
2026 年一項調查顯示，70% 的千禧世代與 Z 世代受訪者表示，曾向家人借錢支付基本生活支出。
同時，年輕人與父母同住的比例也在上升。皮尤研究中心 (Pew Research Center) 指出，25 至 34 歲成年人當中，約 18% 仍與父母同住。
Yardeni 表示，嬰兒潮世代的財富移轉，讓低收入族群的消費獲得支撐，而嬰兒潮世代本身的高額消費，則從高端市場進一步推升整體需求。
這個現象對零售股而言是一大利多。儘管許多企業繳出亮眼財報，但市場仍擔心，高油價若持續過久，加上退稅季效應逐漸消退，消費支出恐將受到壓抑。
但並非所有零售商都能平均受惠。受到富裕嬰兒潮世代支援的年輕消費者，往往也偏好較高端的消費習慣，這可能有利於目標百貨 (Target)(TGT-US) 目前逐步改善中的轉型策略，因其主要客群本就偏向高收入族群，好市多 (COST-US) 也可能是受惠者之一。
Dick’s Sporting Goods(DKS-US) 過去一年也是零售業中的突出代表，這反映的不只是單一趨勢，還包括高齡族群持續維持運動習慣，以及替孫輩支付運動相關開支。
此外，郵輪旅遊也成為跨世代家庭共同出遊最方便的方式之一。無論是皇家加勒比海 (RCL-US) 郵輪的水上設施，還是 Viking Holdings(VIK-US)上的教育講座，都吸引大量家庭同行。
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