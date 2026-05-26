鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 22:20

輝達執行長黃仁勳週一 (25 日) 接受媒體專訪時表示，面對 AI 浪潮，家長與學生不必過度焦慮「該選什麼科系才不被取代」，重點應放在學會運用 AI 來深化學習與專業能力。「我認為『學什麼』並不重要。過去被認為重要的東西，在未來依然重要。」

黃仁勳：AI時代不必糾結孩子讀什麼科系 關鍵在如何用AI放大能力(圖:shutterstock)

黃仁勳舉新聞採訪、敘事表達、藝術與設計為例指出，即便 AI 日益強大，優秀記者除事前準備外，更需專注傾聽並現場靈活反應，這種「說故事並向觀眾表達」的能力價值不會減損。

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他還引用日本美學概念「侘寂（Wabi-sabi）」，也就是不完美之美，暗示人類獨有的情感與審美在 AI 滲透的世界中可能更顯珍貴。

黃仁勳說道：「無論你熱衷什麼領域，唯一要問自己的是，我如何善用 AI 來提升我的學習、技藝與目標？」

一份工作猶如一籃子任務，許多環節會被自動化，正因如此，人能把精力集中在更需要判斷力與創造力的困難部分。

他也反駁「AI 讓人變懶」的憂慮，類比個人電腦與網際網路革命，認為技術最終是放大而非削弱人類生產力，「我們是變得更忙了，而不是更閒。」