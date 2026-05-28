就等川普最終批准！美媒：美伊已達成一份為期60天諒解備忘錄
鉅亨網編譯陳韋廷
美國網路媒體《Axios》引述兩名美國官員談ㄓㄨㄚ最新報導指出，美國與伊朗談判代表已達成一份為期 60 天的諒解備忘錄 (MOU)，該備忘錄旨在延長停火狀態，並就伊朗核問題展開談判，但尚待美國總統川普批准。
這份諒 MOU 的簽署，將是美伊戰爭爆發以來最重大的外交突破，但想達成滿足川普訴求德黑蘭棄核的最終協定，雙方仍需開展多輪密集談判。
美國官員表示，協定條款在週二 (26 日) 就已基本敲定，但當時雙方均須報請高層審批。
美方官員指出，伊朗方面隨後回應已完成內部審批、準備簽署協議，但伊朗官方尚未對此予以證實。
美方談判代表則已向川普彙報最終協定的全部細節，川普則稱需要數日時間斟酌。
一名美國官員表示：「總統已告知斡旋方，他希望留出幾天時間考慮此事。」
美方官員介紹，這份為期 60 天的 MOU 確認荷姆茲海峽航運將實現完全通行自由。
一名美國官員解讀指出，這意味著海峽內不得收取通行費、不得騷擾過往船隻，且伊朗須在 30 天內清除海峽內所有水雷。
美方官員還說，美國海上封鎖措施也將同步解除，解除進度與商業航運恢復情況掛鉤。
MOU 寫明伊朗承諾絕不謀求研發核武器，雙方將在 60 天內優先商議如何處置伊朗高濃縮鈾，以及如何解決伊朗鈾濃縮活動兩大議題。
美國則承諾將在談判框架下討論解除對伊制裁、解凍伊朗資產等事宜。MOU 同時約定，雙方還將商討建立相關機制，保障伊朗順利接收物資與人道主義援助。
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