鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-29 00:30

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，在美伊戰爭推升通膨與 AI 投資快速升溫背景下，聯準會 (Fed) 目前貨幣政策「處於理想位置」，足以讓決策官員持續觀察局勢發展，再決定下一步政策方向。

Fed三把手：利率不急著動 AI正支撐美國經濟(圖：REUTERS/TPG)

威廉斯周四 (28 日) 於冰島雷克雅維克經濟會議 (Reykjavík Economic Conference) 發表演說後指出，雖然中東衝突與關稅因素持續推升通膨，但他預期物價壓力將在未來數月見頂，讓 Fed 有更多時間評估經濟與金融市場變化。

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他表示，目前 Fed 政策對美國經濟帶有「略微限制性」效果，但整體立場仍符合當前需求。「貨幣政策正處於我們想要的位置，我們有很好的條件持續觀察戰爭與其他經濟數據發展，再決定是否採取行動。」

Fed 上月會議維持利率區間在 3.5% 至 3.75% 不變，但隨著通膨壓力升溫，愈來愈多 Fed 官員開始認為，下一步政策不一定是降息，也可能重新回到升息。

威廉斯則認為，目前美國就業市場表現仍相當穩健。他表示，若沒有 AI 相關投資大幅成長，美國經濟表現恐怕會比現在疲弱得多。

近年 AI 基礎建設與資料中心支出快速增加，也帶動美國生產力提升。不過，威廉斯坦言，Fed 很難即時辨識這類結構性生產力變化，政策制定因此面臨高度不確定性。

他指出，生產力成長加速通常會推升長期實質利率，但實際影響仍取決於多項因素，包括家庭與企業需要多久時間才能認知到生產力轉變、需求與供給如何調整，以及薪資與價格反應速度。

威廉斯表示，市場與決策官員往往難以判斷生產力提升究竟只是短期現象，還是更長期的結構性變化，因此 Fed 對相關數據仍保持審慎態度。

近期美國生產力數據改善，也引發市場熱議 AI 是否可能重塑經濟與貨幣政策路徑。部分 Fed 官員擔憂，AI 可能帶來新的通膨壓力或勞動市場衝擊，但威廉斯對此相對樂觀，並淡化 AI 引發長期結構性失業的疑慮。