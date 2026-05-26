鉅亨網編譯段智恆 2026-05-26 22:58

美國記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 周二 (26 日) 盤中股價狂飆 18%，市值首度突破 1 兆美元大關，成為人工智慧 (AI) 熱潮下最新躋身「兆美元俱樂部」的半導體企業，也凸顯記憶體晶片在 AI 基礎建設中的關鍵地位正快速提升。

美光股價盤中最高來到 886.6 美元，創歷史新高。這波漲勢主要受到瑞銀 (UBS) 大幅調升目標價帶動。瑞銀將美光目標價從 535 美元一口氣上調至 1625 美元，成為目前追蹤美光的 46 家券商中最樂觀的一家。

‌



瑞銀指出，AI 正改變整個記憶體產業結構，市場未來可能給予美光更接近「正常化」的高評價倍數，而非過去景氣循環股的估值模式。該機構也看好，美光可望透過長期供貨協議與部分固定價格機制，進一步提升獲利能見度。

市場認為，AI 交易熱潮正從過去集中於 GPU 晶片，逐步擴散至記憶體與儲存領域。隨著大型科技公司持續大舉投入 AI 資料中心建設，市場對高頻寬記憶體 (HBM) 需求快速攀升，也讓美光成為 AI 供應鏈的重要受惠者。

市場資金近期也開始從 GPU 晶片擴散至 CPU 與記憶體領域，反映 AI 代理 (Agentic AI) 工作負載快速增加，正推升資料處理與儲存需求。

相較於輝達 (NVDA-US) 專注於 AI 運算晶片，美光主要生產用於資料儲存與傳輸的記憶體晶片。隨著科技業朝通用人工智慧 (AGI) 發展，雲端業者與 AI 公司開始加碼長期資料中心布局，帶動先進記憶體供不應求，價格同步走高。

美光先前已表示，公司 2026 年 HBM 晶片產能已全數售罄，顯示需求遠超過供給。其下一代 HBM4 產品目前也已投入生產。

過去 12 個月，美光股價已飆漲逾 8 倍。這家過去被視為半導體產業中景氣循環色彩濃厚的公司，如今在 AI 浪潮推動下，成為市場資金追逐的新核心標的。

監管文件顯示，今年第一季約有 2440 家機構投資人新增持有美光股票，包括 Rockefeller Capital Management 與施羅德 (Schroders) 等大型資產管理公司。

分析指出，美光的崛起，也象徵美國在 AI 記憶體競賽中逐漸取得更重要地位。過去全球記憶體市場長期由亞洲廠商主導，包括三星電子與 SK 海力士。其中三星市值已突破 1 兆美元，SK 海力士也正快速逼近。