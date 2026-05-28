鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-05-28 17:21

香港股市周四 (28 日) 開低走低，雖在尾盤收斂跌幅，四大指數終場仍齊步收黑，因美伊緊張局勢再度升溫，恒生指數(HSI) 收跌 1.27% 至 25006.16 點，驚險守住 25000 點大關，盤中一度跌深至 24727.26 點且連續第 2 個交易日收黑，恒生科技指數 (HSTECH) 亦跌 0.39% 至 4888.58 點，國企指數收黑 1.17% 至 8364.41 點，紅籌指數挫跌 1.27% 至 4336.06 點。

〈港股盤後〉恒指連二黑 險守25000點大關 華虹半導體逆勢飆漲創新高(圖:shutterstock)

大盤方面，有色金屬領跌，創新實業跌超 12%，金潯資源跌超 8%，中國黃金國際、龍資源、靈寶黃金、紫金黃金國際等多股跌超 6%；CXO 概念族群亦收黑，兆易創新跌超 6%，美團跌 5.66%，商湯 、地平線機器人跌超 4.6%，阿里巴巴、百度、騰訊控股均跌超 2%；醫藥生物、紡織服飾亦跌幅居前，藥明合聯跌超 7%。

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上漲族群方面，電訊設備、晶片股、光通訊走強，深演智能上市次日續漲 72.4%，智譜、中興通訊漲超 13%，劍橋科技、華虹半導體漲超 11%，蔚來 - SW 漲超 6%，小鵬漲 5.6%，泡泡瑪特漲 4.7%，建滔積層板、中芯國際、聯想集團漲超 3%。

分析師指出，與中國公司相比，在香港上市的科技公司通常較少直接參與 AI 硬體供應鏈，這限制了它們從近期 AI 相關投資激增中獲益的能力。