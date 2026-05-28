鉅亨網編譯段智恆 2026-05-28 23:30

美國最新公布的通膨與經濟成長數據大致符合市場預期，但華爾街分析師認為，在美伊戰爭推升能源價格背景下，美國經濟正面臨成長放緩與通膨升溫並存的壓力，也讓聯準會 (Fed) 陷入更棘手的政策困境。

美國商務部周四 () 公布，第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值由原先的 2% 下修至 1.6%；另一方面，4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.8%，創 2023 年 5 月以來最大升幅。核心 PCE 則年增 3.3%，大致符合市場預期。

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Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家卡迪洛 (Peter Cardillo) 表示，目前市場面臨的核心問題，是經濟成長放緩與通膨同步升高，「這代表我們正面臨停滯性通膨問題。」

他指出，美國經濟成長力道已不如先前強勁，但通膨卻持續攀升，這對 Fed 而言將是一大挑戰，也意味市場對進一步升息的預期正在升高，而非降息。

Edward Jones 資深全球投資策略師庫卡法斯 (Angelo Kourkafas) 則認為，最新 PCE 數據並未明顯改變市場原有敘事。雖然通膨數據沒有市場原先擔憂得那麼糟，也稍微壓抑市場對升息的預期，但目前真正牽動市場情緒的，仍是美伊衝突與能源價格走勢。

他表示，目前油價波動仍持續影響市場通膨預期，而消費支出與 AI 投資熱潮，仍是支撐美國經濟的重要力量，同時也成為推升通膨的重要因素之一。

近期 AI 基礎建設與資料中心支出快速升溫，也讓市場開始關注 AI 需求對整體價格壓力的影響。部分分析人士認為，科技巨擘持續擴大 AI 投資，雖有助支撐美國經濟成長，但也可能進一步推升設備、能源與基礎建設成本。

LMAX Group 市場策略師克魯格 (Joel Kruger) 則持較樂觀看法。他指出，核心通膨數據略低於市場預期，加上 GDP 數據轉弱，有助市場重新押注較寬鬆政策前景。

克魯格認為，市場目前的反應偏向「風險偏好」模式，因為投資人開始相信，通膨壓力可能逐步降溫，同時美國就業市場尚未出現明顯惡化，也稍微減輕 Fed 面臨的壓力。