鉅亨網編譯段智恆 2026-05-26 22:30

能源巨擘英國石油 (BP)(BP-US) 突撤換董事長曼尼福德 (Albert Manifold) 後，引發華爾街與倫敦市場對公司治理、轉型策略與高層動盪的高度關注。多位分析師指出，曼尼福德不只是董事長，更被投資人視為推動英國石油改革與重建市場信心的「變革推手」，如今突然遭解職，恐再度動搖市場對英國石油復甦故事的信任。

BP到底怎麼了？華爾街直言「壞事總發生在它身上」(圖：REUTERS/TPG)

英國石油周二 (26 日) 表示，董事會因治理監督與行為問題，決定立即解除曼尼福德職務，但並未進一步說明細節。消息公布後，英國石油英國股價一度重挫近 9%。

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分析師：曼尼福德本身就是 BP 投資故事的一部分

德國貝倫貝格銀行 (Berenberg) 分析師塔爾 (Henry Tarr) 指出，曼尼福德過去被視為英國石油加速轉型與精簡架構的重要推手，他不僅主導公司加快重整腳步，也參與延攬現任執行長歐尼爾 (Meg O’Neill)。

塔爾表示，曼尼福德突然遭撤換，勢必引發市場重新檢視英國石油的策略方向，以及公司高層與董事會持續動盪的原因。他提到，英國石油近期股東會已有 18% 股東反對曼尼福德續任，原因之一是董事會阻擋氣候行動股東團體「Follow This」提出的決議案，但整體而言，多數投資人其實仍支持其改革方向。

花旗 (C-US) 分析師賽姆 (Alastair Syme) 則認為，外界目前未必最在意曼尼福德遭撤換的具體原因，而是他本身早已成為英國石油股權故事的重要核心。

他指出，在英國石油歷經多年策略混亂與績效落後後，許多投資人之所以重新關注英國石油，正是因為曼尼福德積極推動改革。他也提出市場當前最關鍵的問題：曼尼福德在短短 8 個月任期內，是否已完成足夠多的布局，讓 BP 轉型方向得以延續。

市場憂高層持續震盪 BP 恐再陷信任危機

Trade Nation 市場分析師莫里森 (David Morrison) 表示，英國石油原本理應與雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 甚至殼牌 (SHEL-US) 並列為全球能源龍頭，但多年來負面消息與治理爭議反覆出現，已成為壓抑股價的重要因素。

他直言，「壞事總是不斷發生在 BP 身上」，市場對這次事件出現激烈反應並不令人意外。不過他認為，現任執行長歐尼爾目前仍獲市場給予一定信任，投資人傾向相信管理層正在採取正確措施應對。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師博爾卡塔里亞 (Biraj Borkhataria) 則指出，英國石油近年頻繁出現高層異動，市場早已對此感到疲乏。他認為，由於公司未提及財務問題，因此事件可能並非與財務違規有關。

他也提到，英國石油董事會近期已因股東會程序問題遭部分投資人施壓，包括部分符合資格的提案未被納入表決。