鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-26 21:41

截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 200 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 3.6%。台積電 ADR 漲 2.0%。

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美股主要指數期貨走高，美債價格同步上漲，投資人押注美伊最新軍事衝突不至於破壞中東停火談判進程，市場風險情緒回溫。隨著美國周一因陣亡將士紀念日休市後恢復交易，科技股與 AI 概念股再度成為市場焦點。

標普 500 指數期貨上漲 0.7%，那斯達克 100 指數期貨漲逾 1%。受 AI 熱潮推動，「美股七雄」盤前普遍走高，帶動兩大指數距離本月歷史收盤高點僅剩約 0.4%。

債市方面，美國 10 年期公債殖利率下滑逾 7 個基點，美元指數則持穩，此前美元在上一個交易日對主要貨幣走弱。

不過，市場目前仍傾向認為，中東局勢雖緊張，但和平談判仍有推進空間。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 策略師羅徹斯特 (Jordan Rochester) 表示，當前市場情緒的核心驅動因素仍是伊朗局勢。他指出，雖然雙方持續互相放話並爆發軍事行動，但距離達成某種協議其實比過去任何時候都更接近，美國也已明確表示不希望衝突進一步升級。

川普日前也表示，美伊談判「進展順利」，美方則將近期軍事行動定調為防禦性質。即便油價周二反彈，布蘭特原油價格仍維持在每桶 100 美元以下，並有望在 5 月下跌，扭轉前兩個月的漲勢。

AI 與太空概念股續強 市場押注風險情緒回暖

隨著市場風險偏好回升，美國盤前太空與衛星概念股持續走強，延續近期漲勢。市場熱度來自 SpaceX 日前正式公開 IPO 申請文件，外界預期其可能成為史上最大規模 IPO 之一。

個股方面，Redwire 盤前大漲 15%，加拿大衛星公司 MDA Space 上漲 13%，Firefly Aerospace 也勁揚 11%。

歐洲股市則漲多回吐，泛歐 Stoxx 600 指數回吐周一約 1% 的漲幅，其中英國石油 (BP-US) 跌幅居前。此前該公司宣布撤換董事長曼尼福德(Albert Manifold)，理由涉及治理與行為問題，引發市場對公司治理風險的疑慮。

Fed 轉鷹預期升溫 市場緊盯通膨與短債需求

除了中東局勢外，投資人也持續關注聯準會 (Fed) 政策走向。近期油價上揚再度推升通膨疑慮，市場預期 Fed 可能需要維持較高利率更長時間。

多位 Fed 官員近期已逐漸淡化寬鬆傾向。川普上周則表示，希望新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 能獨立領導 Fed，但未再重申降息訴求。

不過，Fed 官員目前仍須在高通膨與經濟放緩之間取得平衡。費城聯準銀行公布的企業活動指數低於市場預期，顯示美國經濟動能已有降溫跡象。

市場接下來將關注美國兩年期公債標售結果，以觀察投資人對短天期債券需求。此外，本周稍晚公布的通膨數據，預料將顯示 4 月物價年增率進一步升溫，可能強化市場對 Fed 維持緊縮政策的預期。

ING 銀行策略師特納 (Chris Turner) 表示，中東局勢降溫原本應有利美元走弱，但美元近期表現仍相對穩健，反映市場開始押注 Fed 政策立場可能轉趨更鷹派。

截至台北時間周二（26 日）21 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 0.43%，至每股 1,069.60 美元

禮來 (Eli Lilly) 盤前股價上漲約 1%，此前公司宣布將收購 Curevo、LimmaTech Biologics 與 Vaccine Company 等三家公司，藉此擴大傳染病產品布局與疫苗研發能力。禮來表示，此舉將進一步強化公司在感染性疾病領域的產品組合與長期成長動能。

法拉利 (RACE-US) 早盤股價下跌 4.55%，至每股 332.40 美元

法拉利 (Ferrari) 盤前股價下跌約 3%，此前這家義大利豪華跑車品牌正式發表首款純電動車「Luce」。法拉利在羅馬舉行新車發表會，但市場對品牌全面跨入電動車領域的成本與獲利前景仍抱持觀望態度。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 11.60%，至每股 838.15 美元

半導體類股盤前走強，市場押注伊朗戰事有望降溫，帶動風險資產回升。美光 (Micron) 盤前大漲逾 6%，高通 (QCOM-US) 與超微 (AMD-US) 也同步上漲超過 3%。投資人看好地緣政治風險若緩解，將有助科技股與 AI 供應鏈情緒回穩。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月經濟評議會消費者信心指數預期 91.9，前值 92.8

華爾街分析：

高盛全球客製化股票籃子業務負責人 Louis Miller 指出，投資人正展現出更強烈的分散化意願，「戰後交易」的輪廓也逐漸清晰成形。