鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 19:40

美國公債市場出現結構性押注轉向，債券投資人近期大舉加碼「殖利率曲線陡峭化」(Curve Steepener)交易，反映市場預期聯準會 (Fed) 最終仍將重啟降息，同時長天期公債因通膨與財政壓力面臨上行風險。

所謂陡峭化交易，是指投資人看多短天期美債、看空長天期債券，預期長天期殖利率上升幅度將超過短端。背後邏輯在於，長天期債券需承擔更高的不確定性，包括通膨預期升溫與美國財政赤字擴大等風險。

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儘管中東戰事升溫、美國總統川普宣布將封鎖荷姆茲海峽，市場動盪風險升高，但投資人普遍認為，陡峭化策略在戰事升溫或降溫情境下皆具可行性，顯示市場焦點已逐步從戰爭衝擊，轉向長期財政與經濟基本面。

市場波動降溫 投資人押注長端上行風險

利率波動指標 MOVE 指數近期回落至五周低點 72.15，遠低於 3 月底接近一年高點 115.02，顯示市場對利率波動的預期有所降溫。利率選擇權市場亦反映相似訊號，整體波動部位偏向壓低，預示利率交換市場未來震盪可能減緩。

ING 利率策略主管表示，除非戰事全面升級，否則市場動盪將逐步消退。在此情境下，短端利率因 Fed 不太可能升息而受到壓抑，但長端則持續受到通膨預期與財政壓力推升，使曲線進一步陡峭化。

投資人普遍預期，伊朗衝突不致演變為長期通膨危機，反而油價上漲可能壓抑需求、拖累經濟成長，甚至使就業市場轉弱，最終促使 Fed 轉向降息。這使短端利率受到「未來寬鬆」預期支撐，而長端則因價格壓力與供給增加而走高。

降息預期遭淡化 財政壓力成長端主因

不過短期內，市場對降息的預期已明顯降溫。利率期貨顯示，2026 年降息幅度僅約 6 個基點，遠低於戰事爆發前的約 55 個基點，顯示市場已大幅調整對政策寬鬆的期待。

另一方面，長天期公債面臨多重壓力。能源資訊署 (EIA) 預估，今年布蘭特原油均價將達每桶 96 美元，意味能源價格可能持續推升通膨。同時，美國政府為支應戰爭支出，正尋求超過 2,000 億美元的追加預算，疊加 2026 財年已通過的約 9,000 億美元國防預算，進一步擴大財政赤字與發債需求。

在此背景下，市場認為 5 年期與 30 年期美債利差仍有擴大空間。目前兩者利差約為 96.9 個基點，仍低於戰前 114 個基點水準。