鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-14 21:40

美股主要指數周二 (14 日) 開盤走高，市場對美國與伊朗可能重啟談判的預期升溫，帶動油價回落並提振風險偏好情緒；科技股領軍上攻，那斯達克 100 指數有望寫下 2021 年以來最長連漲紀錄。投資人同時消化企業財報與 3 月生產者物價指數 (PPI) 數據，整體市場情緒偏向樂觀。

截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 200 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.2%。台積電 ADR 漲逾 1.0%。

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市場對美國與伊朗可能重啟談判的樂觀預期升溫，帶動全球股市走揚、油價回落，科技股領軍反彈。那斯達克 100 指數期貨上漲約 0.5%，預示該指數有望連續第 10 個交易日收高，創下 2021 年以來最長連漲紀錄；標普 500 期貨亦上漲 0.3%，在前一交易日收復戰事引發跌幅後續揚。

市場情緒轉趨樂觀，主因伊朗正考慮暫停經由荷姆茲海峽的部分運輸，以避免與美國封鎖行動正面衝突，並為新一輪面對面談判鋪路。消息人士指出，此舉反映伊朗希望避免衝突升級，為外交協商爭取時間。

布蘭特原油價格回落約 1.4% 至每桶 98 美元附近。國際能源署 (IEA) 預估，受戰事衝擊，今年全球石油需求成長恐出現自 2020 年疫情以來首次停滯。美元則連續第七個交易日走弱，美債殖利率變動不大，黃金上漲約 0.6%，比特幣則升至四週高點。

市場押注外交降溫 科技股領軍反彈

市場人士指出，投資人原本已傾向認為外交途徑仍有空間，而最新訊號使這一預期更具體化，進一步強化「風險偏好回升」的交易氛圍。高盛策略師表示，美股估值已出現修正，在企業獲利仍具支撐下，若油價壓力與升息疑慮同步降溫，市場仍具上行空間。

宏觀數據亦提供部分支撐。美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 僅上升 0.5%，低於市場預期的 1.1%，核心 PPI 僅升 0.1%，顯示儘管能源價格上漲，通膨壓力尚未全面擴散。此前公布的消費者物價指數 (CPI) 則因汽油價格飆升而大幅上揚，但核心通膨仍相對溫和。

分析指出，在油價波動與通膨風險仍具不確定性的情況下，市場正將負面影響推遲反映，並持續押注地緣政治風險最終可控。

財報與債市動向交錯 市場仍關注不確定性

在企業面方面，財報季成為市場另一焦點。摩根大通儘管交易收入創高，但盤前股價仍下跌約 1.5%；富國銀行下跌約 3%。相較之下，花旗受惠轉型進展與獲利改善，盤前股價上漲約 1.5%。

債市方面，英國 10 年期公債標售利率升至全球金融危機以來高點，吸引創紀錄需求，顯示投資人趁高收益率鎖定報酬，並預期若戰事降溫，殖利率可能回落。

不過，不確定性仍未完全消散。匯豐執行長指出，中東戰事與相關不確定因素已開始影響客戶信心，市場對衝突持續時間仍存疑慮。

整體而言，隨著外交談判預期升溫，市場風險情緒暫時改善，科技股領軍反彈。然而，能源價格、通膨走勢與地緣政治風險仍交織影響市場前景，投資人持續在樂觀與謹慎之間取得平衡。

截至台北時間周二（14 日）21 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 1.12%，至每股 310.17 美元

摩根大通 (JPMorgan Chase) 周二 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，受惠於交易與投行業務表現強勁，營收與獲利雙雙優於市場預期；不過，由於下修全年淨利息收入 (NII) 展望，市場反應偏向保守，盤前股價小幅走低。

花旗 (C-US) 早盤股價上漲 2.37%，至每股 129.27 美元

花旗集團 (Citigroup) 周二美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，在市場波動推升交易業務與投行活動回溫帶動下，營收與獲利雙雙優於市場預期。儘管信用成本上升與費用增加，整體表現仍展現轉型成效，帶動盤前股價走高。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 1.57%，至每股 243.67 美元

亞馬遜周二宣布，已同意收購衛星通訊公司 Globalstar(GSAT-US)，進一步強化其低軌衛星布局。根據聲明，亞馬遜將提供 Globalstar 股東每股 90 美元的收購價格，股東可選擇現金或股票形式對價，或以 0.32 股亞馬遜股票交換，總價值上限同樣為每股 90 美元。該交易預計於 2027 年完成。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PPI 年增率報 4.0%，預期 4.6%，前值 3.4%

美國 3 月 PPI 月增率報 0.5%，預期 1.1%，前值 0.5%

美國 3 月核心 PPI 年增率報 3.8%，預期 4.2%，前值 3.8%

美國 3 月核心 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.4%，前值 0.3%

華爾街分析：

國際能源總署 (IEA) 表示，由於中東衝突引發的油價飆升徹底抹平了成長預期，今年全球石油需求將出現自 2020 年疫情以來的首次下滑。該機構的基準預測情境假設，中東的常規石油運輸大部分將在今年年中恢復。