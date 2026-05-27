鉅亨網編譯段智恆 2026-05-28 02:30

美國白宮周三 (27 日) 否認伊朗國營媒體有關「臨時和平協議草案」的報導，該報導聲稱，美伊雙方已接近達成協議，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運可望在協議生效後一個月內恢復正常。

白宮透過社群平台發文表示，伊朗官媒發布的備忘錄 (MOU) 內容「完全是捏造」，並強調「沒有人應該相信伊朗國營媒體所發布的內容」。

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儘管白宮出面駁斥，但市場近期仍持續押注美伊談判有望取得突破。受和平預期帶動，布蘭特原油 (Brent) 價格一度大跌近 4%，跌破每桶 96 美元，本週累計跌幅已超過 7%。

伊朗官媒稍早聲稱，伊朗與阿曼將共同管理荷姆茲海峽航運，包括船舶檢查與服務費收取機制，但報導也提到，伊朗並未承諾無條件重啟海峽。

目前美伊正透過卡達與巴基斯坦等中間人持續進行間接談判，希望延長雙方自 4 月初達成的脆弱停火協議，並恢復荷姆茲海峽正常通航。伊朗在今年 2 月戰事爆發初期幾乎封鎖該海峽，導致全球油價與天然氣價格飆升，進一步推高全球通膨壓力。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 日前表示，美伊談判已有部分進展，但仍需要數日時間才能達成協議。

根據知情外交人士透露，雙方近期在卡達首都杜哈 (Doha) 進行密集談判，議題涵蓋荷姆茲海峽通行、高濃縮鈾問題，以及伊朗遭凍結資產等內容。

不過，區域緊張情勢依舊升高。美軍週一晚間對伊朗船隻發動攻擊，指控其在荷姆茲海峽附近布設水雷，造成數名伊朗士兵死亡；伊朗則反擊美軍戰機，並聲稱擊落一架無人機。

伊朗最高國家安全委員會副秘書長巴格瑞卡尼 (Ali Bagheri-Kani) 周三表示，在所有議題達成共識前，「不代表任何事情已正式談妥」。

他並強調，未來荷姆茲海峽通行規則將與過去不同，伊朗正與阿曼協商新的航運管理機制。