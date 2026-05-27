鉅亨網編譯段智恆 2026-05-28 02:00

美國總統川普周三 (27 日) 表示，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 不會由任何單一國家控制，並強調美國將「監督」這條全球最重要能源航道的自由通行權，直接回應伊朗要求參與管理海峽航運的立場。

川普在白宮內閣會議上指出，「沒有人會控制它，那是國際水域」，並稱「荷姆茲海峽將對所有人開放」。

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目前美伊正透過卡達與巴基斯坦等中間人進行停火延長談判，希望讓自 2 月衝突爆發後幾乎關閉的荷姆茲海峽重新恢復正常航運。不過，海峽控制權問題仍是雙方談判最大障礙之一。

稍早伊朗國營媒體報導，一份臨時和平協議草案顯示，荷姆茲海峽航運可望在協議生效後一個月內恢復正常，並提到伊朗與阿曼將共同管理海峽航運與檢查機制。不過，白宮隨後駁斥相關內容，稱該份備忘錄完全是「捏造」。

川普也淡化解除對伊朗制裁的可能性，強調目前「沒有討論任何制裁鬆綁，也沒有任何資金安排」。

儘管雙方近日都聲稱談判已有進展，但川普坦言，美方對目前協商結果「並不滿意」，甚至暗示不排除重新採取軍事行動。

他說：「也許我們必須回去把事情做完。」但未進一步說明是否代表可能再次動武。

市場目前仍對美伊達成協議抱持期待，油價週三持續回落，交易員押注荷姆茲海峽最終仍有機會恢復通行。不過，美伊雙方說法持續出現落差，也凸顯談判仍充滿不確定性。

伊朗方面則表示，在所有議題達成共識前，不代表任何事情已正式敲定。伊朗最高國家安全委員會副秘書長巴格瑞卡尼 (Ali Bagheri-Kani) 透露，德黑蘭正與阿曼討論全新航運管理機制，未來荷姆茲海峽通行模式可能出現重大改變。

此外，外界也關注伊朗遭凍結資產與高濃縮鈾問題。伊朗媒體日前指出，德黑蘭要求在臨時協議達成後，先解凍 120 億美元資金。