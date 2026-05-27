鉅亨網編譯段智恆 2026-05-28 00:30

荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 商業航運量周三 (27 日) 再度大幅萎縮，根據《彭博》彙整的船舶追蹤資料，當天僅有少數與伊朗相關的船隻進出這條全球最重要能源航道，凸顯美伊衝突下，中東海運仍處於高度不穩定狀態。

數據顯示，周三僅有兩艘船舶進入波斯灣，其中一艘與伊朗有關；而原本正駛離波斯灣的一艘中國油輪「Hua Lin Wan」，則在通過伊朗拉拉克島 (Larak Island) 後疑似中途停下，顯示航運活動依舊斷斷續續。

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前一天則曾短暫出現兩艘國際超級油輪離開荷姆茲海峽的情況，一度讓市場認為能源運輸可能逐步恢復，但最新數據顯示，航運情況仍極不穩定。

市場目前高度關注美國與伊朗談判進展，希望雙方能達成協議、結束衝突並恢復荷姆茲海峽正常航運。不過，美國已否認伊朗國營電視台稍早報導的一份「臨時協議草案」，該報導稱海峽航運可望在協議達成後一個月內恢復正常。

美國總統川普近日表示，美伊延長停火談判「進展順利」，但市場仍擔憂，以色列持續升高對黎巴嫩軍事行動，可能破壞脆弱外交局勢，讓荷姆茲海峽重啟前景再添變數。

彭博指出，目前阿曼灣針對伊朗相關船隻的封鎖行動，正迫使區域航線重新調整。美軍官員週三表示，自 4 月中旬以來，已有 109 艘商船被迫改道。

此外，由於船舶自動識別系統 (AIS) 訊號干擾問題持續惡化，也讓市場更難掌握真實航運流量。部分船隻為避免遭追蹤，會刻意關閉定位訊號，使外界難以即時確認實際航行狀況。

報導指出，伊朗相關油輪過去就常在接近荷姆茲海峽時「消失訊號」，有時直到航行約 10 至 13 天、接近麻六甲海峽時才重新開啟 AIS 訊號。如今，其他商船似乎也開始採取類似做法。

由於大量船隻可能長時間關閉訊號，《彭博》坦言，目前統計的通行數量未必完整，未來數據仍可能上修。