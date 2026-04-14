鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-14 17:10

微軟 (MSFT-US) 在 2026 年的開局面臨了嚴峻挑戰。截至 4 月 9 日，這家公司股價今年以來已下跌 22%，在「美股七巨頭」中僅優於特斯拉 (TSLA-US)。這不僅是微軟自 2008 年金融海嘯以來表現最差的第一季，也反映了投資者對其龐大 AI 支出計畫的疑慮，以及科技股整體的拋售潮。

然而，儘管短期股價受挫，華爾街頂尖分析師卻對這家軟體巨頭的長期前景展現出前所未有的信心。

‌



分析師重申牛市預期

多家著名投資機構近期發布報告，為微軟設定了極具野心的目標價。其中，傑富瑞 (Jefferies) 給出 675 美元的最高預測，摩根士丹利 與 高盛則分別設定在 650 美元與 600 美元。

若以 4 月 8 日微軟約 374 美元的股價及 2.78 兆美元的市值計算，一旦達到上述目標價，微軟的市值將分別躍升至 4.5 兆至 5 兆美元 之間，漲幅預期高達 60% 至 80%。

Azure 雲端業務：面臨「供不應求」的增長引擎

分析師保持樂觀的核心關鍵在於微軟的雲端平台 Azure。目前 Azure 面臨著所謂的「好問題」：客戶的需求已遠遠超出其數據中心的現有容量。

截至 2025 年底，微軟的商業訂單積壓總額已高達 6,250 億美元。雖然其中約 45% 來自與 OpenAI 的合約，這種客戶集中度雖存在風險，但考量到 OpenAI 計畫在 2030 年前投入約 6,000 億美元於計算能力，微軟作為主要的雲端服務提供商，將從中獲益匪淺。

短期修正不改長期增長軌跡

為了緩解容量不足並鞏固在 AI 領域的領先地位，微軟預計今年的資本支出將突破 1,000 億美元，用於建設雲端與 AI 基礎設施。雖然如此龐大的支出可能會在短期內壓縮自由現金流，並引發市場對獲利能力的擔憂，但這被視為微軟在未來 AI 生態系統中搶占制高點的必要代價。

據《The Motley Fool》報導，市場分析認為，微軟股價早前的回調更像是對過高估值的修正，而非業務基本面出現問題。雖然業務上的成功不一定能立即反映在股價上，但微軟強大的訂單積壓量與 AI 轉型實力，使其具備了重回上升軌道的動力。