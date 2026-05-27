鉅亨網編譯段智恆 2026-05-28 01:00

美國川普政府正式啟動新版美墨貿易協議談判，但加拿大卻未被納入首波協商，引發外界關注北美貿易架構是否正逐步出現變化。

美國重啟USMCA談判 加拿大未列入首輪協商(圖：REUTERS/TPG)

美國貿易代表署 (USTR) 周三 (27 日) 宣布，美國與墨西哥將於本週起展開三輪雙邊談判，重新檢視《美墨加協定》(USMCA)部分內容，重點聚焦經濟安全、農業與原產地規則等議題。不過，官方聲明並未提及任何與加拿大的談判安排。

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根據 USTR 規劃，美國副貿易代表戈特曼 (Jeffrey Goettman) 將於周四 (28 日)、周五(29 日) 在墨西哥城與墨方展開首輪會談，聚焦「經濟安全」與關鍵工業產品原產地規則；第二輪談判預計 6 月 16 日至 17 日在華府舉行，討論農業與公平競爭議題；第三輪則安排於 7 月下旬重返墨西哥城。

USTR 表示，談判目標是確保 USMCA 能真正讓美國製造商、農民、勞工與中小企業受益。

目前的 USMCA 是川普第一任期內，與加拿大、墨西哥經多年三邊談判後達成，並於 2020 年正式取代 1994 年的《北美自由貿易協定》(NAFTA)。然而，此次新版協商卻明顯偏向美墨雙邊模式，加拿大至今未被納入正式談判流程。

美加分歧升高 川普政府不滿加拿大報復關稅

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 日前坦言，美加之間目前存在「重大」貿易分歧，尤其加拿大拒絕接受川普政府對加拿大汽車、鋼鐵與鋁產品加徵關稅，也不像日本、南韓、台灣、英國與歐盟等貿易夥伴般願意透過讓步換取協議。

葛里爾批評，加拿大不僅對美國商品祭出報復性關稅，也是少數直接反制美方關稅的國家之一，「只有加拿大與中國這麼做」。

此外，加拿大部分省份近期也將美國酒類商品下架，進一步升高雙方緊張氣氛。

加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 周三則宣布，加拿大軍方正與瑞典國防企業 Saab 洽談採購預警雷達機，而非向美國波音 (BA-US) 採購，被外界視為加美關係降溫的另一項訊號。

美方暗示部分關稅將保留 原產地規則恐更嚴格

葛里爾表示，即使新版 USMCA 完成談判，美國仍打算保留部分對加拿大與墨西哥商品的關稅措施，不會全面恢復零關稅狀態。

不過，他也指出，若墨西哥與加拿大願意配合美方要求，透過更高關稅與更嚴格原產地規則，共同防堵中國商品進入北美市場，兩國仍有機會獲得較優惠待遇。

葛里爾表示，未來談判中的原產地規則，將聚焦提升產品中的美國製造比重，尤其針對汽車與工業產品供應鏈。他說：「我們接下來的談判方向，將是如何透過原產地規則，進一步提高這些商品中的美國成分。」