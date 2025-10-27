鉅亨研報 2025-10-27 09:24

‌



美元還有走強的理由嗎 ? (圖: shutterstock)

日本首都東京地區 2025 年 (今年) 9 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.5%，不及預期的增長 2.8%，但仍保持穩定，亦遠高於日本央行 (BOJ) 設定的 2% 通貨膨脹目標。根據 BOJ 的 7 月會議紀錄顯示，儘管委員們一致決定維持利率不變，但部分委員主張恢復升息，BOJ 宣布削減購買公債規模 4,000 億日圓，在實施十年前的刺激政策後逐步退出其主導的日本公債市場，且總裁植田和男一再表示，若經濟和物價走勢符合央行預測，將會繼續升息，讓市場期待 BOJ 在 10 月採取行動，限制日圓走貶。

圖：日本東京核心 CPI 增長緩慢，但仍高於 BOJ 目標 資料來源: 湯森路透

‌



然而，今年 10 月 4 日，前日本經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨總裁，很可能接替首相石破茂成為日本第一位女首相，其承諾通過積極的財政政策來刺激經濟，被譽為” 安倍經濟學” 的擁護者，並反對 BOJ 升息，以強硬保守的主張攪動日本市場，引發 10 月 6 日早盤美元兌日圓跳空飆升，其後更升至 4 月以來最高點 153.27，但與自民黨合作長達二十六年的公民黨退出聯盟，可能讓自民黨失去七十年來從未間斷過的執政地位，政局動盪導致美元兌日圓回落。10 月 21 日高市早苗在眾議院的首相選舉中勝出，讓市場押注其政府可能使利率前景變得不明朗，再度推升美元兌日圓。

圖：政治動盪促使美元兌日圓飆升後回落 資料來源: 湯森路透

隨著 9 月 17 日美國聯邦準備理事會 (FED) 自去年 12 月以來首次降息 25 個基點至 4.00%-4.25%，與 BOJ、英國央行 (BOE) 及澳洲央行 (RBA) 等主要央行維持利率不變的做法不同，而歐洲央行 (ECB) 進一步降息的預期亦正在減弱，與此同時，美國與中國的貿易緊張關係升級，總統川普和財政部長貝森特則已經將美元貶值作為其經濟戰略的主軸，以促進美國出口、減少貿易逆差及重振製造業，而且世界各國為了應對川普備受爭議的關稅等政策而減持美國資產，” 去美元化” 的題材甚囂塵上，難以說美元有甚麼看漲的理由。

圖：十國集團 (G10) 央行利率變動情形 資料來源: 湯森路透

可是，美國經濟成長率保持強勁，並長期領先其他許多經濟體，甚至領先優勢可能進一步擴大。根據經濟合作發展組織 (OECD) 的數據顯示，2023 年美國國內生產總值 (GDP) 成長幅度為 2.5%，遠高於 OECD 成員國 1.7% 的平均水平，與歐元區當年 0.5% 的降幅形成鮮明對比，而美國今年第二季年化成長率增長 3.3%，超過其他已開發經濟體，甚至有機構估計第三季可能加速升至 5.0%，其趨勢主要歸功於美國人工智能 (AI) 的持續主導地位，並藉著雄厚的智慧財資本、相對寬鬆的監管及靈活的勞動市場，共同推動經濟穩健成長，為美元帶來吸引力。

圖：生產率增長比較，歐元區 (藍線)、經濟合作發展組織 (OECD) 成員國 (黑線)、美國 (藍虛線) 資料來源: OECD

圖：經通貨膨脹調整實質利率變化，美國 (橘色線)、英國 (紫色線)、歐元區 (藍色線)、日本 (粉紅色線) 資料來源: 湯森路透

再者，鑒於 AI 的價格、估值和市場集中度飆升，美國科技業看似存在泡沫的問題令人擔憂，而川普對中國進口產品加徵 100% 關稅，或與中國的貿易磨擦進一步升級，看跌美元可能仍是投資界普遍的觀點之一，但若資本流出美國，投資人很難尋找更有吸引力的替代選項，而且寬鬆貨幣政策不只限於美國，日本的政治局勢表明可能轉向更寬鬆的財政政策，日圓兌歐元匯率已貶至 1998 年以來低點，兌美元匯價亦接近去年創下的三十年低點，而英國及法國的財政預算困境亦可能構成本國貨幣下跌的壓力，“貶值” 疑慮籠罩著許多貨幣，不僅僅是美元，美元以利率差距的優勢，可能成為其走強的理由。

目前各主要國家最新利率一覽 資料來源: 湯森路透

資料來源: 湯森路透 美元指數 周線圖

若您對外匯交易有興趣，可以考慮在遠東國際商業銀行 (遠東商銀) 承作「外匯保證金交易」，以最少 5% 的保證金，最大放大 20 倍 (亦可以不放大倍數) 操作，透過「先賣後買｣或「先買後賣｣雙向交易的特性，並利用貨幣之間的利率差距，可能獲取三重收益的機會，作為避險或追逐貨幣趨勢的工具。

外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要，遠東商銀備有資深的交易團隊，每週一早上 5 時 30 分開始提供 24 小時 (除週六、日外) 不間斷的網際網路和專人接聽電話的外匯交易服務，國內國定假日亦不休息，並每日提供「遠銀外匯每日評論｣，與投資人分享當日對各主要貨幣走勢的看法，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間等供參考，幫助投資人追蹤市場和匯率的變化，亦有助於控制風險。

若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818，或亦得觀看 2025 年 9 月 17 日舉辦的「關稅角力引爆全球市場重置，" 匯” 變才是贏家？」講座，網址：https://www.feib.com.tw/foreignexchange/News02.html

遠東商銀外匯保證金交易專頁及客戶須知：

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」