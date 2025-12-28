鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-28 12:00

過去一年，聯準會 (Fed) 在「充分就業」與「物價穩定」這兩項國會授權的政策目標之間出現明顯衝突，這種情況自 1970 年代停滯性通膨 (stagflation) 以來未曾出現。這樣的張力也導致 Fed 內部出現多年未見的分歧，從利率政策方向相反的異議票即可見一斑。

Fed鷹鴿拉鋸 新任主席整合降息立場不易 (圖:Reuters/TPG)

而這樣的狀況，預料將延續到 2026 年。

德意志銀行美國首席經濟學家 Matthew Luzzetti 指出，Fed 主席鮑爾今年成功在意見分歧的央行內部促成共識，完成三次降息。但若通膨居高不下、就業市場持續轉弱，新任 Fed 主席要凝聚共識恐怕更加困難。

Luzzetti 說：「雖然最可能的路徑仍是進一步降息，但我們也看到一種風險情境：下一任主席最終面對的委員會，可能反而傾向升息。」

Huntington Bank 首席經濟學家 Ian Wyatt 也補充說：「在這樣的環境下，新任主席要整合意見、建立共識將是一項艱鉅任務，特別是當其觀點與委員會多數意見明顯脫節時。」

川普影響力升高

從關稅稅率反覆調整，到收緊邊境以抑制移民，進入 2025 年後，美國總統川普在經濟政策上的一連串變動，讓 Fed 在多數時間選擇按兵不動，試圖釐清這些政策對經濟、通膨與就業的影響。

Fed 的觀望態度讓川普相當不滿，他多次公開施壓央行要求降息，並以技術性理由攻擊鮑爾，試圖將其撤換。相關言論一度引發市場對 Fed 獨立性削弱的擔憂，並造成市場動盪。儘管川普最終未開除鮑爾，但他確實以房貸詐欺指控為由，將 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 免職。庫克否認相關指控，案件仍在訴訟中，最高法院預定 2026 年初審理。

與此同時，Fed 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 於夏季辭職，川普任命白宮經濟顧問委員會主任米蘭 (Stephen Miran) 接替剩餘五個月任期，不過米蘭日前表示若人選未定希望留任。

由於米蘭並未辭去白宮職務，而是請假任職，此舉引發外界對 Fed 獨立性的疑慮——而這正是米蘭在加入政府前曾警告的風險。

關稅與轉弱的就業市場

多數 Fed 官員認為，川普關稅只會造成一次性的物價上升，不致於引發長期通膨。但在 4 月 2 日「解放日」關稅上路、川普祭出百年來最大規模、影響最廣的關稅後，愈來愈多官員開始擔心，關稅可能帶來更持久的通膨壓力。

美國就業市場 7 月時已顯露降溫跡象。當時 Fed 決議維持利率不變，這項決定引發兩名理事華勒 (Chris Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 投下反對票，兩人主張應預防性降息，以支撐就業市場。這是 Fed 內部對「通膨是否具黏著性」與「是否應優先因應就業疲弱」出現明顯分歧的關鍵時刻。

隨著夏季結束，就業數據顯示的裂痕比原先預期更大，促使鮑爾在 8 月為 9 月降息鋪路，並在秋季完成三次降息，重演 2024 年的路徑。

然而，秋季也爆發史上最長的政府關門，Fed 在缺乏官方數據的情況下被迫「摸黑決策」，只能依賴民間數據——這類數據在就業市場方面的資訊相對充足，但在通膨與物價方面則明顯不足。

到了 12 月，Fed 內部裂痕已十分明顯。儘管 Fed 本月仍完成第三次降息，但芝加哥聯準銀行主席古爾斯比 (Austan Goolsbee) 與堪薩斯城聯準銀行主席施密德 (Jeff Schmid) 因通膨疑慮而反對降息，第三張反對票來自米蘭，他主張一次性降息 2 碼。另有六名無投票權成員也偏向不降息。

目前來看，雖然關稅對通膨的影響並未如年初預測般悲觀，但部分官員仍意見分歧。鮑爾與進入 Fed 接班主席決選名單的華勒認為，關稅推升通膨的效應將在第 1 季觸頂後回落，但克里夫蘭聯準銀行主席哈瑪克 (Beth Hammack) 與達拉斯聯準銀行主席蘿根 (Lorie Logan) 則擔憂，通膨可能更為頑強，並長時間維持在較高水準。

2026 年謹慎開場

在完成三次「預防性降息」、且通膨仍高於目標的情況下，Fed 已釋出訊號，將停下腳步，花時間重新評估經濟狀況。

儘管延宕已久的經濟數據陸續出爐，但政府關門造成統計失真，整體經濟概況仍模糊，都推升了 Fed 預測與決策的難度。

11 月的消費者物價報告 (CPI) 報告顯示，隨著租金回落，物價漲幅明顯降溫，但這份數據存在闕漏，不少人對準確性持保留態度。紐約聯準銀行主席威廉斯 (John Williams) 認為，通膨可能被低估了 0.1 個百分點，哈瑪克則認為低估幅度可能達 0.2-0.3 個百分點。與此同時，失業率已升至 4.6%。

展望 2026 年，官員普遍預期只會再降息一次。儘管就業市場降溫，但尚未構成緊急狀況。同時，通膨仍高於 2% 目標，且在稅改財政刺激與關門後反彈的支撐下，經濟成長可望回溫。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 預期，未來幾個月的通膨數據仍可能顛簸，但 2026 年下半年將降溫，為降息創造空間。

前堪薩斯城聯準銀行主席喬治 (Esther George) 則認為，失業率將在較高水準穩定下來，而在龐大財政赤字、Fed 獨立性疑慮與寬鬆的金融環境下，通膨仍將偏高。

喬治說：「在官方數據發布受干擾的情況下，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會採取更謹慎的行動，但仍保有降息偏向，主張此舉是為了讓政策利率回歸中性水準。」