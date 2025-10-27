聯準會本周有望連續第二次降息 但官員對未來降息節奏分歧恐加劇

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 11:30

美國聯準會 (Fed) 本周有很高機率啟動今年第二次降息行動，試圖穩定就業市場的波動，但通膨黏性仍未消散，使得寬鬆舉措的持續性正面臨到內部官員的謹慎反對。

上周五 (24 日) 公佈的 9 月核心消費物價指數降至 3 個月低點，再次支撐本周降息的市場預期，但物價降溫的速度依然平緩，不足以讓 Fed 徹底打消對「過度寬鬆」的顧慮。

富國銀行經濟學家 Nicole Cervi 指出，美國 9 月核心 CPI 讓 Fed 本月傾向鴿派，但「通膨基本面並未實質改變」。

今年以來，Fed 一直按兵不動，等待評估關稅與政策變化的經濟影響，但在夏季招聘大幅放緩後，上月決定降息 1 碼並預估年底前再降兩次，但此後就業市場數據未見起色。Fed 主席鮑爾上月直言，就業市場表現大幅疲軟，存在「相當大的下行風險」，這一情形也成為本周降息的核心動因。

市場早已消化降息預期，期貨市場幾乎完全定價本周降息 1 碼，今年 12 月、明年 3 月料將各再降息一次。

受此預期推動，規模 29 兆美元的美債市場今年勢必將創下 2020 年以來最佳表現，本月已上漲 1.1%，10 年債殖利率更跌破 4%，逼近 4 月低點。

Santander US Capital Markets 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 說：「這是金融市場採取的非常激進的策略，美聯儲領導層沒有做出任何明確的反對。」

摩根士丹利投資管理主管 Vishal Khanduja 表示，市場對「未來兩次會議降息 50 基點」的預期極強，「很難證明偏離這項預期合理」。

但並非所有官員都認同，聖路易、堪薩斯、克里夫蘭等聯準分行總裁已暗示擔憂。根據 9 月利率預測顯示，19 位決策官員中有 9 位傾向今年最多再降一次，甚至不再降息。這些鷹派聲音也提醒市場，Fed 寬鬆週期未必能順利延續至 10 月後。