鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 05:50

美股近期氣勢如虹，標普 500 指數上周首度突破 6800 點大關，三大股指全數收復本月失土並創下歷史新高，但隨著聯準會 (Fed) 最新利率決議、科技股財報及 APEC 峰會重磅會談接踵而至，市場將迎來「衝高」與「波動」的雙重考驗。

本月全數翻紅！美股本周迎三大關鍵考驗：Fed降息、科技股財報與APEC峰會（圖：Shutterstock）

本周美國經濟數據發布仍受政府停擺影響，但已公佈的 9 月 CPI 意外放緩，為市場注入信心。數據顯示，上月 CPI 月增 0.3%，低於 8 月的 0.4%，年增率 3% 則略高過預期 3.1%，剔除食品能源的核心 CPI 僅 0.2%，低於前值 0.3%，年增 3% 亦優於市場預期的 3.1%。這些數字進一步鞏固 Fed 下周降息的預期。

不過，密西根大學消費信心指數終值降至 53.6，連三月走降，反映民眾對高物價的憂慮未消。

牛津經濟研究院高級經濟學家 Bob Schwartz 指出，9 月通膨低於預期為 Fed 降息「亮綠燈」，但關稅推升的服裝、家具價格漲勢仍須警惕，若後續關稅未再加碼，一次性漲價效應也許在明年初消退。

道明銀行經濟學家 Thomas Feltmate 則提醒，核心住房成本降溫雖拉低 9 月通膨率，但其他領域的持續壓力不容忽視。

市場對 Fed 政策路徑的預期暫趨穩定，普遍預估今年內再降兩次 1 碼，2026 年亦將降息兩次，較 9 月「點陣圖」的 2025 年兩次、2026 年一次更鷹派。

Schwartz 強調，Fed 在維持寬鬆的同時將緊盯勞動力市場風險，若就業未惡化，後續降息節奏恐將趨於謹慎，而非農就業數據顯示，招聘放緩但收入與零售仍具韌性，通膨風險明年恐成政策主導因素。

至於美股漲勢能否延續？從近期表現看，貿易緊張緩解與科技股強勢功不可沒。三大股指連漲兩週，標普 500 與那斯達克創 8 月來最大單周漲幅紀錄，科技股周漲近 2.8% 領跑，IBM 因上調全年營收預期並發布超預期季報，單周飆 9.3%，能源、工業等類股亦跟漲。

資金面上，理柏數據顯示投資者淨買入 96.5 億美元美股基金，結束連兩周淨流出，APEC 會議的貿易談判預期重新點燃風險偏好。

富國銀行指出，接下來市場焦點將鎖定大型科技股季報，尤其是跟 AI 相關的資本支出計畫，將直接影響盈利表現與股市漲勢。

嘉信理財則列舉三大催化劑：科技股業績、中美貿易會談及 Fed 會議。當前牛市由科技 / AI 驅動，市場高度期待中美關係緩和，且 Fed 降息預期已充分定價。

技術面看，股指創歷史新高是看漲信號，VIX 恐慌指數僅 16，處相對低位，若三大事件均符合預期，美股有望續揚、波動率進一步回落；反之，投資人需警惕波動性捲土重來。

美國聯邦政府停擺的持續影響仍懸而未決，即使標普全球 PMI 顯示 10 月製造業與服務業活動擴張，亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型預估本季經濟增速仍達 3.9%，但官方數據缺失的潛在負面效應恐逐漸顯現。