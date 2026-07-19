鉅亨網編譯段智恆 2026-07-19 21:50

本週操盤筆記：美股七雄財報、晶片股高估值、Fed利率風向(圖：REUTERS/TPG)

在企業財報與 Fed 利率政策交會之際，加上美伊衝突仍存在變數，市場正進入今年以來最重要的觀察期之一。

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本週操盤筆記 (0720-0724)

AI 投資是否降溫？Alphabet 財報成市場最大焦點

市場普遍認為，本週最受矚目的財報將是 Alphabet。

作為全球市值約 4.3 兆美元、美國第三大上市公司，Alphabet 不只是「美股七雄」(Magnificent Seven) 的重要成員，更是近年 AI 基礎建設投資的主力企業之一，其數十億美元的資料中心與 AI 基礎設施支出，成為推動今年 AI 概念股飆漲的重要引擎。

投資人最關心的並非單季獲利，而是管理層是否維持龐大的 AI 資本支出計畫。

Hennion & Walsh Asset Management 投資長 Kevin Mahn 指出，若 Alphabet 釋出任何縮減 AI 投資或下修資本支出的訊號，都可能對整個 AI 生態系帶來連鎖效應，從晶片製造商、伺服器供應商到資料中心概念股，都可能面臨重新評價。

另一方面，市場也希望看到 AI 投資開始轉化為更具體的營收與獲利成長，以支撐目前偏高的科技股估值。

晶片股期待值已高 英特爾、德儀財報面臨考驗

除了 Alphabet 外，英特爾與德州儀器的財報同樣備受關注。

今年以來，費城半導體指數 (SOX) 累計仍大漲約 68%，雖然近期漲勢略有降溫，但 AI 需求依舊是支撐晶片股的重要力量。其中，英特爾股價今年已暴漲超過 160%，德州儀器也累積近 70% 的漲幅。

不過，高漲的股價也代表市場預期已相當樂觀。

近期三星電子與台積電公布亮眼財報後，市場反應卻相對平淡，顯示投資人對半導體產業的期待已提高至相當高的水準，即使企業繳出優於預期的成績單，也未必足以推動股價續創新高。

分析人士指出，半導體類股目前已成為左右大盤的重要力量，加上相關槓桿 ETF 資金龐大，任何利多或利空消息，都可能放大市場波動，讓晶片股再次成為牽動美股方向的核心族群。

財報季全面升溫 Fed 與中東局勢仍是市場變數

除了 AI 與晶片股外，還有特斯拉、美國運通 (AXP-US)、菲利普莫里斯(PM-US)、雷神科技(RTX-US) 等超過 80 家標普 500 企業將公布財報，使第二季財報季正式進入高峰。

目前企業獲利仍是支撐美股的重要基礎。根據 LSEG IBES 統計，市場預估標普 500 企業第二季獲利將年增 25.7%，若順利達標，可望繼續支撐美股維持高檔。

State Street Investment Management 首席投資策略師 Michael Arone 表示，雖然市場每天都受到地緣政治與總體經濟消息干擾，但真正支撐美股不斷創高的原因仍是企業基本面穩健，以及持續優於預期的獲利表現。

不過，市場仍須面對兩項重要風險。

首先，美伊衝突持續發展，投資人擔心若中東局勢再度升溫，可能推升油價回到戰爭爆發初期的高點，進一步刺激通膨回升。

其次，Fed 將於 7 月底召開利率決策會議。雖然上周公布的美國消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 低於市場預期，一度降低市場對本月升息的擔憂，但利率期貨仍反映市場預期 Fed 未來幾個月仍有升息可能，以壓抑仍高於 2% 目標的通膨。